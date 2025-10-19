Vỡ bong bóng AI có thể lớn gấp nhiều lần dot-com và bất động sản trước đây

Làn sóng đầu tư điên cuồng vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong 12 tháng qua đã khiến giá trị thị trường của 10 công ty khởi nghiệp AI tăng gần 1 nghìn tỷ USD dù tất cả đều đang thua lỗ và chưa có lợi nhuận.

Các nhà phân tích nhận định, bong bóng AI hiện nay có quy mô lớn gấp 17 lần bong bóng dot-com (internet) năm 2000 và 4 lần bong bóng bất động sản năm 2008.

Tờ Financial Times dẫn dữ liệu của Công ty dữ liệu và phân tích tài chính PitchBook cho biết, từ đầu năm đến nay, các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ đã rót 161 tỷ USD vào lĩnh vực AI, chiếm hai phần ba tổng đầu tư của họ. Phần lớn số vốn này đổ vào 10 cái tên: OpenAI, Anthropic, xAI, Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI và Databricks, khiến tổng giá trị của nhóm này tăng vọt gần 1 nghìn tỷ USD.

Ông Julien Garran, đối tác tại công ty MacroStrategy Partnership (Anh) chuyên phân tích kinh tế, thị trường tài chính toàn cầu, cảnh báo: “Các nhà đầu tư đang ở trong bong bóng lớn nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại”. Ông cho rằng “sự phân bổ tài sản sai lệch của Mỹ” đã thổi phồng làn sóng đầu tư vào AI, khiến quy mô bong bóng hiện nay vượt xa các cơn sốt đầu cơ trước đây: lớn gấp 17 lần bong bóng dot-com và gấp 4 lần khủng hoảng nhà đất năm 2008.

Ông Hemant Taneja, Tổng giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm General Catalyst, cũng thừa nhận: “Tất nhiên đây là một bong bóng. Nhưng bong bóng cũng có mặt tích cực — nó thu hút vốn và nhân tài vào xu hướng mới. Dù gây ra hỗn loạn, nhưng cũng chính từ đó những công ty thay đổi thế giới ra đời”.

Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược rằng AI sẽ tạo ra thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD, song không ít người lo ngại mức định giá hiện nay là phi thực tế. Một chuyên gia đầu tư lâu năm tại Thung lũng Silicon cho biết, có những startup chỉ đạt doanh thu thường niên 500.000 USD, nhưng lại đang kêu gọi vốn với mức định giá hơn 500 triệu USD.

Một đối tác khác của quỹ đầu tư hàng đầu thừa nhận: “Ngay cả trong thời kỳ lãi suất bằng 0, các công ty như vậy cũng chỉ được định giá khoảng 250–300 triệu USD. Nhưng thị trường hiện tại lại hành xử như thể ai cũng nghĩ mình đang đầu tư vào OpenAI tiếp theo”.

Đằng sau lối đầu tư kiểu “đánh bạc” này là tâm lý FOMO (Fear of Missing Out - sợ bỏ lỡ cơ hội). Nhà đầu tư Samir Dhorajiya thuộc quỹ Bessemer Venture Partners nhận xét: “AI là công nghệ có thể khiến mọi con số nhân lên thêm một số 0” — nghĩa là giá trị có thể tăng gấp 10 lần.

Đối tác của quỹ Coatue Capital, ông Lucas Swisher, cho rằng diễn biến của AI có thể đi theo mô hình thời kỳ Internet — cuối cùng chỉ còn một vài công ty thống trị. Ông nói: “Khi đó, Google và Meta gần như độc chiếm thị trường; lần này có thể sẽ có khoảng 15 công ty thắng cuộc, chứ không phải 5”.

Marc Benioff, CEO tập đoàn công nghệ Salesforce, phát biểu: “Có lẽ 1 nghìn tỷ USD đầu tư vào AI sẽ bị lãng phí, nhưng cuối cùng AI sẽ tạo ra giá trị gấp 10 lần con số đó. Đổi mới luôn vận hành theo cách ấy: rót vốn vào, rồi đợi xem ai là kẻ sống sót”.

Theo Creader