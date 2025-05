Tổng thống Pháp và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC

Tổng thống Pháp Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ông Burak Pekmezci và ông Ngô Chí Dũng bấm nút khởi công Nhà máy

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin giữa Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về y tế và công nghệ sinh học giữa hai quốc gia, diễn ra chỉ sau một ngày 2 đơn vị trao văn kiện hợp tác dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhà máy vắc xin hiện đại bậc nhất Việt Nam

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được xây dựng tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng, trên diện tích hơn 26.000 m². Nhà máy được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất như EU GMP, FDA GMP và WHO GMP, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực cao về an toàn động vật, bảo vệ môi trường, và vận hành theo mô hình “nhà máy xanh – nhà máy thông minh”.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2027, với công suất lên đến 100 triệu liều vắc xin mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, ba dây chuyền sản xuất hiện đại sẽ được triển khai, bao gồm dây chuyền đóng bút tiêm đầu tiên tại Đông Nam Á. Nhà máy cũng có khả năng chuyển đổi linh hoạt dây chuyền để ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, như phòng chống đại dịch.

Ông Burak Pekmezci và ông Ngô Chí Dũng bấm nút khởi công Nhà máy

Việc khởi công nhà máy là bước cụ thể hóa thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin giữa VNVC và Sanofi, được ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Macron và được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của hai nước trong lĩnh vực y tế.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC, đây không chỉ là dự án công nghiệp đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc giúp Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, trong đó có vắc xin mRNA – công nghệ được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị, thậm chí điều trị ung thư.

“Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ sản xuất vắc xin cho thị trường nội địa với giá thành hợp lý, mà còn hướng tới xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu. Người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận bình đẳng với các loại vắc xin tiên tiến nhất, tiêm chủng đầy đủ như người dân các nước phát triển” - ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Việc khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của VNVC trong việc chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận và dần làm chủ các công nghệ y sinh hiện đại, chủ động sản xuất vắc xin công nghệ cao. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, bảo đảm an ninh y tế quốc gia trước những thách thức của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các đại dịch mới nổi.

Với quy mô lớn, hiện đại, tiêu chuẩn thế giới, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được kỳ vọng trở thành một điểm sáng sản xuất vắc xin đại diện của Việt Nam, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu, đóng góp vào nền an ninh y tế Việt Nam và khu vực.

Nhà máy sẽ từng bước sản xuất các vắc xin quan trọng, chất lượng cao của Sanofi (Pháp), từ đó đáp ứng đầy đủ số lượng lớn vắc xin “Made in Vietnam” chất lượng cao, chi phí thấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Các vắc xin quan trọng, chất lượng tốt và an toàn, có nhu cầu sử dụng cao để bảo vệ sức khỏe trẻ em và người lớn sẽ là những sản phẩm đầu tiên được ưu tiên chuyển giao công nghệ sản xuất từ Sanofi.

Phối cảnh Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm

Dấu ấn hợp tác Việt – Pháp

Bên cạnh sản xuất, Nhà máy còn đầu tư xây dựng Trung tâm R&D với quy mô 1.500 m² nhằm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ sản xuất vắc xin và sinh phẩm mới, đặc biệt là công nghệ mRNA.

Trung tâm sẽ hợp tác cùng các trường đại học, nhà khoa học và công ty dược phẩm toàn cầu để thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng ngay tại Việt Nam, rút ngắn thời gian đăng ký cấp phép và đưa sản phẩm mới đến tay người dân sớm hơn.

Toàn bộ nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh LEED GOLD, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hệ thống tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải hiện đại và tận dụng tối đa năng lượng mặt trời.

VNVC đang từng bước khẳng định vị thế nhà sản xuất vắc xin công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam. Với dự án này, VNVC không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất vắc xin đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào tiến trình tự chủ y tế, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của ngành y sinh Việt Nam.

Vắc xin cho trẻ em sẽ được Nhà máy ưu tiên sản xuất

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Burak Pekmezci – Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam - bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng Việt Nam trong một dự án mang tính đột phá. Sanofi kỳ vọng nhà máy sẽ cung cấp các loại vắc xin chất lượng cao phục vụ người dân Việt Nam và đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Sự kiện này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp, là bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.