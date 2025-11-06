Vingroup đón tin vui với siêu dự án Olympic 16.000 ha ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành 4 quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, B, C, D tỷ lệ 1/2000 với quy mô nghiên cứu khoảng 16.081 ha.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành 4 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, B, C, D tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính: Thanh Liệt, xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Thượng Phúc, Thường Tín, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, Bình Minh, Chương Dương.

Quy mô nghiên cứu quy quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha. Quy mô lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A (3.280 ha), khu B (4.560 ha), khu C (4.498 ha), khu D (3.743 ha). Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt nhằm phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển mới và định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó, hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam của thành phố Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic", đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao Châu Á, Thế vận hội Olympic.

Phối cảnh minh họa khu đô thị thể thao Olympic.

Thành phố xác định phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các yêu cầu phát triển đối với các khu vực cải tạo, khu vực bảo tồn (nếu có), khu vực xây dựng mới…

Việc này đồng thời giúp mở rộng không gian vùng đô thị phía nam Thành phố; khớp nối đồng bộ, bổ sung hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị và nông thôn. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía nam của Thủ đô.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được thành phố đưa ra là rà soát nghiên cứu, tăng cường, bổ trợ thêm hệ thống đường trục, đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường cảnh quan đặc thù trong khu vực.

Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu vực chức năng, các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện,…

Đơn vị thực hiện tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội). Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cơ quan phê duyệt là UBND thành phố Hà Nội. Thời gian lập đồ án, thực hiện theo yêu cầu của UBND Thành phố và không quá 9 tháng.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, B, C, D tỷ lệ 1/2000 phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND Thành phố; Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu; thực hiện theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch phân khu, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư khu vực để tiến hành nghiên cứu triển khai theo quy định hiện hành.

Phối cảnh siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 10.000 ha tại Hà Nội do Vingroup đề xuất

Trước đó, hồi tháng 9, UBND TP Hà Nội có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe đề xuất của Tập đoàn Vingroup về dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại khu vực Ngọc Hồi.

Theo báo cáo, dự án có quy mô nghiên cứu đặc biệt lớn khoảng hơn 16.000 ha, trong đó diện tích đất đầu tư khoảng 10.042 ha, dân số dự kiến hơn 1,2 triệu người, bao gồm quần thể công trình trung tâm thể thao – khu liên hợp thể thao mang tính biểu tượng của Quốc gia.

Đề xuất của Vingroup chia dự án thành 4 khu: khu đô thị thương mại, dịch vụ gắn với mô hình TOD (3.600 ha; khu đô thị thể thao quốc tế gắn với sân vận động 135.000 chỗ ngồi (6.102 ha); khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng (2.734 ha) và khu đô thị sinh thái (3.591 ha).

Khoảng một nửa diện tích dự án nằm trong phạm vi phát triển đô thị phía tây vành đai 4, phần còn lại ngoài ranh giới này. Dự án nếu được triển khai sẽ làm tăng thêm khoảng 500.000 dân so với chỉ tiêu dân số trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt.

Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết định hướng phát triển siêu dự án này phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28/8/2025 về phát triển mạnh khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như với kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 505/TB-VPCP ngày 22/9/2025 về việc hình thành các trung tâm thể thao quốc tế. UBND TP Hà Nội hoan nghênh tinh thần chủ động của Vingroup trong việc đề xuất nghiên cứu ý tưởng, đồng thời khẳng định đây là định hướng phù hợp với chủ trương phát triển đô thị và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, với quy mô đặc biệt lớn, dự án sẽ phải gắn với việc điều chỉnh nhiều quy hoạch quan trọng như Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; cũng như Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia.

Dự án cũng phải tính toán đầy đủ phương án kết nối hạ tầng giao thông với hệ thống đường vành đai, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ga Ngọc Hồi, tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao, sân bay thứ 2 của Thủ đô cùng các tuyến metro số 1, 6, 7…

Ngoài ra, dự án sẽ tác động mạnh đến không gian xanh, hành lang xanh và các khu công nghiệp hiện hữu, do đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương.

UBND TP Hà Nội giao Vingroup phối hợp với các đơn vị tư vấn, sở ngành để hoàn thiện đề án, làm rõ quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, phương án giao thông, môi trường và mô hình tài chính, đồng thời đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu nghiên cứu các phương án nhà ở xã hội, tái định cư, bảo tồn di sản, làng nghề, khu công nghiệp, đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức lễ khởi công dự kiến vào ngày 19/12/2025.