VinFast ra mắt 4 xe máy điện mới, tăng tốc "cuộc chơi" đổi pin tại Việt Nam

VinFast vừa bổ sung 4 mẫu xe máy điện mới, trải dài từ nhu cầu đi học, đi phố đến nhóm người dùng cần tốc độ và quãng đường lớn.

Sáng 15/1, VinFast giới thiệu 4 mẫu xe máy điện mới gồm Evo, Feliz II, Viper và Amio, mở rộng lựa chọn cho người dùng từ nhu cầu đi học, đi phố đến nhóm di chuyển thường xuyên. Bên cạnh sản phẩm, hãng cho biết hạ tầng hỗ trợ cũng đã được chuẩn bị với 4.500 trạm đổi pin đầu tiên hoàn tất lắp đặt.

4 mẫu xe cho các nhu cầu khác nhau

Trong 4 mẫu xe ra mắt, VinFast Evo, Feliz II và Viper thuộc nhóm hỗ trợ đổi pin, còn Amio được tích hợp bàn đạp và có thiết kế nhỏ gọn. Hiện tại, VinFast mới công bố giá cho Evo, trong khi Feliz II, Viper và Amio chưa được hãng thông tin mức giá chính thức.

VinFast Amio hướng đến nhóm học sinh, sinh viên với kiểu dáng nhỏ gọn, đi kèm bàn đạp để vận hành khi cần. Ảnh: VinFast.

VinFast Evo được niêm yết 19,99 triệu đồng cho phiên bản chưa gồm pin, nằm trong nhóm xe điện đô thị tầm giá 20 triệu đồng. Ở cùng mặt bằng, thị trường có các lựa chọn như Yadea Vekoo (15,49 triệu đồng) và Oris (23,49 triệu đồng) và Honda ICON e: (giá thực tế dưới 20 triệu đồng). So với các mẫu kể trên, mức giá thân xe của Evo dễ tiếp cận, nhưng chi phí sử dụng sẽ tùy thuộc phương án pin mà người mua lựa chọn.

Trong bộ ba xe đổi pin, Viper là mẫu được nhấn mạnh nhờ thiết kế mới và các tiện ích thông minh. Xe có khóa thông minh hỗ trợ định vị, tìm xe từ xa và điều khiển bật hoặc tắt xe từ xa để hỗ trợ chống trộm, đi kèm đèn pha LED Projector và giảm xóc đôi có bình dầu phụ. Viper dùng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W và có tốc độ tối đa 70 km/h.

Feliz II và Evo được VinFast định vị theo hướng dễ sử dụng, phù hợp số đông. Feliz II dùng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W, còn Evo dùng động cơ Inhub công suất tối đa 2.450W, đều có tốc độ tối đa công bố lên tới 70 km/h.

Viper có đầy đủ trang bị như mẫu xe tay ga như phanh đĩa, giảm xóc sau có bình dầu, đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số. Ảnh: VinFast.

Cả ba mẫu Evo, Feliz II và Viper có hai khay pin trong cốp và dùng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, với lựa chọn thuê một hoặc hai pin và chi phí đổi pin tại trạm được tính 9.000 đồng cho mỗi pin mỗi lần đổi. Với hai pin sạc đầy, Evo đi tối đa 165 km, còn Viper và Feliz II đạt tối đa 156 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Ở nhóm xe đô thị gọn nhẹ, Amio hướng tới nhu cầu đi học hoặc di chuyển quãng ngắn với bàn đạp tích hợp. Xe dùng động cơ Inhub công suất tối đa 800W, tốc độ tối đa 30 km/h, đi kèm pin LFP dung lượng 1,024 kWh và tầm hoạt động tối đa 65 km sau mỗi lần sạc. Thiết kế gọn và thông số vừa phải khiến Amio phù hợp môi trường đường phố đông đúc và hành trình ngắn.

Tủ đổi pin đi vào hoạt động

Cùng thời điểm giới thiệu xe mới, VinFast cho biết đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và đặt mục tiêu đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong Quý I/2026. Nếu triển khai đúng tiến độ, hệ thống này giúp giải quyết trở ngại phổ biến của xe điện là phải chờ sạc lâu, vốn khiến nhiều người còn cân nhắc khi chuyển đổi. Với mô hình đổi pin, thời gian nạp năng lượng có thể rút xuống chỉ còn vài phút, phù hợp cả người di chuyển thường xuyên và nhóm chạy dịch vụ.

Tủ đổi pin giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng xe máy điện khi chủ xe không còn phải đợi sạc hàng giờ đồng hồ. Ảnh: VinFast.

Đổi pin đang dần trở thành một mặt trận cạnh tranh mới, không còn là lợi thế riêng của một vài doanh nghiệp đi trước. Honda đã nêu kế hoạch vận hành tủ đổi pin tại Việt Nam từ năm 2026 cho các dòng xe dùng pin hoán đổi và cho biết hiện có 18 đại lý hỗ trợ đổi pin cho CUV e:. Yamaha cũng bắt đầu nhập cuộc với lộ trình thí điểm dịch vụ đổi pin tại Hà Nội và TP.HCM từ đầu năm 2026, cho thấy các nhà sản xuất xe máy truyền thống đang coi hạ tầng năng lượng là một phần của cuộc đua bên cạnh thiết kế và hiệu năng xe.

Việc triển khai tủ đổi pin trong đô thị còn phụ thuộc nhiều vào bài toán không gian công cộng và yêu cầu an toàn. Cách đây vài ngày, TP.HCM đã thống nhất chủ trương cho phép triển khai tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tại các vị trí phù hợp, trước mắt gắn với đề xuất lắp khoảng 20.000 tủ. Động thái này tạo hành lang để mô hình đổi pin có thể triển khai rộng hơn, với điều kiện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, quản lý vận hành và yêu cầu về mỹ quan đô thị.

Nhìn chung, VinFast mở rộng danh mục xe để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, nhưng lợi thế dài hạn nằm ở hệ sinh thái đổi pin đi kèm. Khi Honda và Yamaha cũng bắt đầu tham gia, cạnh tranh xe máy điện có xu hướng chuyển trọng tâm từ sản phẩm sang cả hạ tầng nạp năng lượng, trong đó độ phủ điểm đổi pin, mức độ thuận tiện và chi phí sử dụng sẽ tác động trực tiếp đến quyết định của người dùng hằng ngày.