VinFast hé lộ 2 mẫu SUV và sedan mới, lộ dấu hiệu làm xe hybrid

Hai mẫu xe mới của VinFast gồm một sedan và một SUV nhiều khả năng thuộc phân khúc cỡ lớn, sử dụng động cơ lai xăng - điện.

Sau loạt xe cỡ nhỏ, những mẫu xe tiếp theo của VinFast sẽ thuộc phân khúc cỡ lớn, bao gồm một mẫu sedan thể thao và một mẫu SUV. Trong Công báo sở hữu kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật gần đây, những hình ảnh đầu tiên về cặp đôi xe mới của hãng xe Việt được hé lộ.

Hai mẫu xe với ngôn ngữ thiết kế mới

Cụ thể, Công báo sở hữu kiểu dáng công nghiệp số 452, tập A - quyển 2, tháng 11/2025 ghi nhận hai đăng ký kiểu dáng ô tô do VinFast đứng tên. Hình ảnh đính kèm cho thấy đây là một mẫu SUV cỡ lớn và một mẫu sedan fastback với thiết kế hoàn toàn mới, khác biệt rõ rệt so với dải sản phẩm VinFast đang bán trên thị trường.

Mẫu SUV mới của VinFast có thiết kế bề thế, vuông vức tương tự các mẫu xe đến từ châu Âu.

Theo hồ sơ mang số 55915, mẫu xe đầu tiên là một chiếc SUV với tỷ lệ thân xe lớn, dáng vẻ bề thế ngang ngửa VF 9 đang bán trên thị trường. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, chia dọc thành nhiều nan dày, hai bên là cụm đèn mảnh, kéo ngang tạo cảm giác sang trọng.

Ở góc nhìn bên hông, mui xe kéo dài, trụ C dày, phần kính hông sau vuốt nhẹ, cho thấy không gian nội thất rộng rãi, nhiều khả năng bố trí ba hàng ghế. Đuôi xe khá vuông vức, sử dụng dải đèn mảnh chạy ngang và cản sau lớn, gợi nhớ đến các mẫu SUV cỡ lớn đến từ châu Âu. Với kiểu dáng này, có thể đây là một mẫu SUV nhắm đến nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nhân cần không gian và sự tiện nghi.

Hai mẫu xe mới có ngôn ngữ thiết kế tương tự nhau, nhất là phần lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Mẫu xe thứ hai được hé lộ là một chiếc sedan kiểu fastback thể thao. Dễ thấy nhất là phần nắp ca-pô dài, mui xe liền mạch, vuốt thấp dần về phía đuôi, tạo dáng coupe nhưng vẫn giữ được sự thực dụng của một chiếc sedan. Phần lưới tản nhiệt của mẫu xe này mang cùng ngôn ngữ thiết kế với chiếc SUV kể trên, cho thấy hai mẫu xe này gần như là “bộ đôi” chia sẻ động cơ, trang bị tương tự Lux A và Lux SA trước đây. Đuôi xe thanh thoát, cụm đèn hậu mảnh, nối liền bằng một thanh ngang, cản sau thiết kế đơn giản, ưu tiên sự lịch lãm.

Nếu được thương mại hóa, mẫu sedan này có thể trở thành mảnh ghép còn thiếu trong dải sản phẩm VinFast, nơi sedan vẫn là khoảng trống từ sau khi Lux A ngưng sản xuất. Sự xuất hiện của một sedan fastback kích thước lớn cho thấy hãng xe Việt đang có tham vọng chen chân vào phân khúc cao cấp chứ không chỉ dừng lại ở nhóm SUV gia đình.

Dấu hiệu VinFast làm xe hybrid

Các hồ sơ kiểu dáng công nghiệp không đề cập tới hệ truyền động, song thời điểm đăng ký và một số chi tiết thiết kế khiến những suy đoán về hybrid của VinFast trở nên có cơ sở.

Trước đó, tại sự kiện của một hãng lốp xe hồi đầu tháng 11, doanh nghiệp này giới thiệu dòng lốp mới dành cho xe hybrid và sử dụng hình ảnh minh họa là mẫu xe có thiết kế khá giống VF 8 với dải đèn định vị “cánh chim” và logo chữ V quen thuộc. Việc một đối tác cung cấp lốp cho nhiều mẫu xe VinFast gắn tên hãng với sản phẩm “lốp cho xe hybrid” càng khiến tin đồn về kế hoạch sản xuất xe hybrid của hãng xe Việt thêm phần đáng tin.

Sản phẩm lốp cho xe hybrid đi kèm ảnh minh họa là một mẫu xe của VinFast làm dấy lên thông tin hãng xe Việt sắp mở rộng dải sản phẩm. Ảnh: Bạch Trung.

Trở lại với hai mẫu xe vừa được hé lộ, dễ nhận thấy cả mẫu SUV lẫn sedan đều sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với nhiều khe hút gió, chi tiết hiếm khi xuất hiện trên xe thuần điện vốn thường ưu tiên mặt ca-lăng kín để tối ưu khí động học. Kiểu thiết kế “mở” này thường được áp dụng cho các mẫu dùng động cơ đốt trong hoặc hybrid cần giải pháp làm mát tối ưu.

Bên cạnh đó, thị trường gần đây cũng liên tục xuất hiện thông tin cho thấy VinFast đang nghiên cứu giải pháp sử dụng động cơ xăng cỡ nhỏ để mở rộng tầm hoạt động cho một số mẫu xe điện hiện hữu. Cấu hình này hiện đang được sử dụng trên các mẫu xe plug-in hybrid của Trung Quốc như BYD Sealion 6, Seal 5, Jaecoo J7 hay Lynk & Co 08. So với cấu hình hybrid truyền thống (mô-tơ điện làm máy phát cho động cơ xăng), lựa chọn này giúp giảm bớt nỗi lo về tầm hoạt động (dao động trên 1.000 km), đồng thời phù hợp với bối cảnh hạ tầng sạc chưa thực sự đồng bộ tại Việt Nam.

Nếu được thương mại hóa, mẫu xe hybrid của VinFast nhiều khả năng sẽ là loại có tầm hoạt động rộng, trên 1.000 km như các mẫu xe PHEV đến từ Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Tháng 7/2022, VinFast chính thức dừng bán xe xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện. Dù vậy, trong bối cảnh người dùng vẫn có “thiện cảm” với xe sử dụng động cơ đốt trong, xu hướng “điện hóa linh hoạt” này có thể giúp VinFast mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe đến từ Trung Quốc - vốn đang chuyển dịch dần từ xe thuần điện sang hybrid cắm sạc.