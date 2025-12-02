Vinfast khai trương dịch vụ thứ 350 - Sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam

Ngày 29/11, VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Bắc Ninh. Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới CSKH lớn nhất Việt Nam.

Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 của VinFast đặt tại Đại lý 3S VinFast Lộc Linh (Từ Sơn, Bắc Ninh), có tổng diện tích 4.500 m2, đạt chuẩn 3S toàn cầu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của VinFast. Xưởng được trang bị các máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay, bao gồm các thiết bị chẩn đoán lỗi, máy hiệu chỉnh lái 3D, máy hiệu chỉnh lực phanh, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện với môi trường…

Các xưởng dịch vụ VinFast được trang bị các máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay, cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề

Với năng lực bảo dưỡng khoảng 80-100 xe/ngày, xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng hiện tại, mà còn sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng đột phá trong tương lai, khi số lượng xe VinFast bán ra thị trường ngày càng tăng.

Việc khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 cho thấy tốc độ mở rộng mạng lưới ấn tượng của VinFast trong vòng một năm qua. Từ mốc 200 xưởng dịch vụ vào cuối năm 2024, dự kiến đến cuối năm nay, VinFast sẽ đạt 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đảm bảo đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của khách hàng, từ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ cho đến những cấp độ sửa chữa cao hơn.

Xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh có thể bảo dưỡng khoảng 80-100 xe/ngày

Đáng chú ý, trong số 350 xưởng dịch vụ VinFast đã vận hành tính đến thời điểm này, có rất nhiều xưởng và showroom được chuyển đổi từ các cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe động cơ đốt trong của các thương hiệu nước ngoài. Đây là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng dầu sang xe điện tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh sự tin tưởng, đồng lòng của các đối tác chủ đầu tư đại lý với VinFast nói riêng và tương lai của xe điện nói chung.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu chia sẻ: “Việc VinFast liên tục phá kỷ lục bán hàng trong thời gian qua khiến cho nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới. Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, cùng cam kết đồng hành mạnh mẽ với các đối tác đại lý, chúng tôi sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới và nâng cấp chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xe điện và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam”.

VinFast dự kiến sẽ đạt 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc vào cuối năm nay, đảm bảo đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của khách hàng

Với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, các tổng kho phụ tùng đặt tại 3 miền và mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc tại các tỉnh thành, VinFast đang là hãng xe đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong tối đa 24 giờ. VinFast cũng là hãng xe tiên phong áp dụng chính sách hỗ trợ tiền mặt cho khách hàng nếu thời gian sửa chữa kéo dài hơn so với cam kết. Ngoài ra, với các trường hợp xe phải sửa chữa pin hoặc động cơ, VinFast sẽ hỗ trợ cho khách hàng mượn pin hoặc xe thay thế trong thời gian chờ đợi.

Là một trong ba giá trị cốt lõi của thương hiệu, “Dịch vụ hậu mãi cực tốt” luôn được VinFast quan tâm đầu tư, phát triển nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Chính sách bảo hành và hậu mãi tốt nhất thị trường cũng chính là minh chứng cho triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” mà VinFast luôn nêu cao trong mọi hoạt động.