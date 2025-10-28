Vincom Retail chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh giá hơn 3.600 tỷ

Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh với tổng giá trị giao dịch hơn 3.630 tỷ đồng.

Vincom Retail vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT - đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh - cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Giao dịch này dự kiến thực hiện trong tháng 10, với giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân được thành lập ngày 21/4/2023 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, gồm 2 thành viên sáng lập: Nguyễn Văn Hiếu (50%) và Nguyễn Hữu Thuận (50%). Tới 5/2/2024, thành viên Nguyễn Hữu Thuận đã chuyển toàn bộ phần vốn góp cho ông Phạm Đình Cao.

Trước đó, chia sẻ tại phiên họp thường niên năm 2025, lãnh đạo Vincom Retail cho biết mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp này tập trung vào chiến lược phát triển các trung tâm thương mại lớn (megamall).

Trong quá trình cạnh tranh, có rất nhiều tài sản phải chuyển đổi để tối ưu và dự án Vincom Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội sẽ cải tạo tầng 1-5 để chuyển đổi sang kinh doanh văn phòng.

Trong thời gian chuyển đổi, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì hoạt động bình thường tại 17 gian hàng bao gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp thành viên của Vingroup ghi nhận 4.274 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng vẫn tăng 15%, đạt 2.411 tỷ đồng.

Năm nay, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.700 tỷ đồng; lần lượt tăng 6% và 15% so với thực hiện năm 2024. Với kết quả trên, sau nửa đầu năm 2025, công ty hoàn thành tương ứng 45% và 51% kế hoạch doanh thu và lơi nhuận năm.