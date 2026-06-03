Vikki Bank nói gì về kết luận của Thanh tra NHNN?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) thời kỳ từ 31/12/2015 đến 17/1/2025.

Đây là giai đoạn trước khi Ngân hàng TMCP Đông Á thực hiện chuyển giao bắt buộc để tái cơ cấu và đổi tên thành Vikki Bank.

Kết luận thanh tra ghi nhận trong thời kỳ thanh tra, dù có nhiều khó khăn, bất lợi nhưng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Vikki Bank đã lãnh đạo hoạt động đạt được nhiều kết quả trong quản trị, điều hành, góp phần giữ ổn định tình hình, đảm bảo thanh khoản và ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ hệ thống.

Ngân hàng đã xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu với số tiền tương đối lớn, giúp ổn định thanh khoản và giảm lỗ. Đồng thời, cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn và các quy trình hoạt động được rà soát, ban hành lại phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra vi phạm, tồn tại liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, phân loại tài sản có, ban hành quy định nội bộ và chấp hành chế độ báo cáo. Thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt. Vikki Bank đã nộp đầy đủ số tiền phạt vào ngày 29/9/2025.

Ngoài ra, ngân hàng còn tồn tại các hạn chế trong quản trị điều hành, quản lý rủi ro, thẩm định và cấp tín dụng, kiểm tra sau cho vay, chấp hành chế độ kế toán và xử lý nợ xấu.

Nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm này bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ án liên quan đến nguyên Tổng giám đốc Trần Phương Bình, tình trạng kiểm soát đặc biệt từ năm 2015, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng và biến động lãi suất. Về chủ quan, công tác quản trị, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro còn hạn chế, vai trò của các cấp quản lý chưa phát huy hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Ngân hàng trong kỳ thanh tra chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại được phát hiện qua thanh tra.

Nêu ra 21 kiến nghị, Thanh tra NHNN yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Vikki Bank rà soát, chấn chỉnh công tác quản trị, điều hành, xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan và xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm, tồn tại nêu trong kết luận.

Về những tồn tại được chỉ ra trước khi được chuyển giao, Vikki Bank cho biết đây là vấn đề mang tính lịch sử mà nhà băng sẽ tiếp tục tập trung xử lý quyết liệt, đồng bộ và theo lộ trình. Trong giai đoạn mới, Ngân hàng Số Vikki ưu tiên củng cố quản trị, kiểm soát rủi ro, xử lý các tồn tại lịch sử và nâng cao nền tảng hoạt động an toàn, minh bạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hiệu quả.