Doanh nghiệp lập mới và rút lui cùng tăng trong 5 tháng đầu năm 2026

Trong 5 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng đáng kể, song lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng gia tăng, phản ánh bức tranh kinh doanh nhiều biến động và phân hóa rõ nét.

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/6 cho biết trong tháng 5, cả nước có hơn 17 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,5% tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; 9,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 13,6% so với cùng kỳ;

Có 6.746 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,9% so với cùng kỳ; 8.082 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,7% so với cùng kỳ; 3.831 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 100,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt gần 65 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 bằng 22,5% và tăng 21,1%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/5/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,8 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm 2026 có 85 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 760,8 triệu USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 33,8 triệu USD, giảm 18,7%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 794,6 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.