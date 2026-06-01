Phát triển 4 cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến hàng đầu châu Á

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 966 phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Đưa một số trường đại học vào nhóm 100 châu Á

Đề án đặt mục tiêu phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Việt Đức cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á; đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển giáo dục đại học, kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Theo mục tiêu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục đại học này sẽ trở thành những trường đại học công lập trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn khu vực, duy trì vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á ở những lĩnh vực thế mạnh.

Ba trường đại học trọng điểm sẽ ứng dụng AI trong đào tạo và quản trị. Ảnh: VGP.

Trong đó, Đại học Kinh tế TP.HCM được định hướng phát triển thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM là một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á về đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong y học hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Việt Đức được phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu của Đức, hướng tới nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển công nghệ cao cho TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Định hướng đến năm 2050, ba trường cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực, đồng thời là hạt nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đề án đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh liên kết với địa phương và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề án cũng tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và không gian phát triển của các trường. Trong đó, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ được phát triển theo mô hình đại học thông minh, kết nối giáo dục quốc tế; mở rộng các phân hiệu tại Vĩnh Long và Khánh Hòa theo định hướng trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức có tính hội nhập quốc tế cao.

Một nội dung đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học theo hướng an toàn, minh bạch và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, đạo đức học thuật. Đồng thời, các cơ sở giáo dục đại học sẽ phát triển tài nguyên giáo dục mở, kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, ngang tầm với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á, tăng cường năng lực quản trị đại học thông qua các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Về đào tạo, Đề án yêu cầu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn của các trường đại học hàng đầu châu Á và quốc tế; thúc đẩy việc công nhận học phần, chương trình đào tạo của các trường hàng đầu trong khu vực; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo đa ngành, liên ngành và tích hợp các nội dung kinh tế số hoặc theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; tăng cường học phần trao đổi liên ngành giữa các chương trình đào tạo và giữa các cơ sở giáo dục đại học với nhau.

Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao, chuyên sâu, đặc thù dựa trên thế mạnh của nhà trường, bảo đảm chuẩn đầu ra theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Triển khai các phương pháp giảng dạy hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học; tăng cường liên thông giữa các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế uy tín; phát triển giáo trình, học liệu điện tử và các khóa học trực tuyến; xây dựng mô hình giáo dục đại học số.

Cùng với đó, các trường sẽ đẩy mạnh quốc tế hóa chương trình đào tạo và môi trường học tập thông qua mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên, triển khai các dự án nghiên cứu chung; tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế.