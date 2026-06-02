Sân bay tăng cường kiểm soát hành khách từ vùng dịch Ebola

Chánh Trung
Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không.

Ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh minh hoạ: Cục Hàng không Việt Nam.

Để ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không, đồng thời giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn để cách ly theo dõi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt các hoạt động liên quan trong công tác phòng chống bệnh Ebola, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm Ebola.

Trước đó, thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay Ebola là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, các bề mặt và vật dụng bị nhiễm dịch tiết của người bệnh.

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới và tốc độ lây lan nhanh.

Tính đến nay, WHO ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm và 223 ca tử vong nghi do Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo, trong khi đó, Bộ Truyền thông nước này xác nhận 282 ca dương tính, bao gồm 42 ca tử vong. Dịch bệnh cũng bắt đầu lan sang các nước láng giềng khi Uganda báo cáo 9 ca nhiễm và 1 người tử vong…

