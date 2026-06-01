Kiểm tra thực địa, Chủ tịch Hà Nội thúc tiến độ triển khai 2 khu đô thị đa mục tiêu

Sau khi kiểm tra thực địa, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị đa mục tiêu, đồng bộ hạ tầng và chuẩn bị quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án lớn.

Ngày 1/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác thành phố đã kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.

Theo báo cáo của địa phương, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm có quy mô thu hồi khoảng 373 ha đất, liên quan đến gần 2.800 hộ dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đối với gần 800 hộ, tương ứng hơn 166 ha, đạt khoảng gần 45% kế hoạch; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả hơn 1.250 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc xem xét chính sách hỗ trợ đối với các hộ sử dụng đất công đã ký hợp đồng với UBND huyện Đông Anh cũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết mô hình khu đô thị đa mục tiêu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của Trung ương và được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô trong tương lai. Ngày 2/2, thành phố Hà Nội đã khởi công hai khu đô thị đa mục tiêu này.

Theo ông Thắng, các khu đô thị này không chỉ thực hiện chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân mà còn gắn với nhiệm vụ tái thiết đô thị, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình thông minh, sinh thái, đồng thời kiểm soát giá đất và lợi nhuận đầu tư ở mức hợp lý nhằm bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở.

“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thành phố nhằm triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các chương trình phát triển đô thị của Hà Nội”, ông Thắng chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra thực địa tiến độ 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và công trình dịch vụ công cộng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt trong công tác chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

Theo định hướng của thành phố, khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của Hà Nội.

“Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn, từ đó đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển đô thị”, ông Thắng nói.

Đối với các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, ông Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đến chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân. Thành phố sẽ đồng thời phát triển các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ để tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân trong vùng dự án.

“Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của Thủ đô. Thành phố đã cam kết tiến độ với Trung ương thì phải quyết tâm thực hiện bằng được”, ông nhấn mạnh.

