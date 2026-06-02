VietinBank iPay Mobile lọt Top 10 Sao Khuê 2026, khẳng định vị thế ứng dụng ngân hàng số hàng đầu

Ngày 28/5, ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile của VietinBank tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Đây là lần thứ 10 liên tiếp VietinBank iPay Mobile chinh phục giải Sao Khuê và là lần thứ 4 lọt Top 10. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ hàng đầu ứng dụng vào trong sản phẩm ngân hàng mà còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ của VietinBank trong hành trình chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thiết kế sản phẩm phù hợp với hành vi người dùng. Nếu trước đây khách hàng phải đến quầy giao dịch để thực hiện các thủ tục tài chính thì nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mọi giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, vay tiền hay quản lý tài chính đều có thể thực hiện nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.

Xu hướng này thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc đầu tư công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số. Trong cuộc đua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với VietinBank iPay Mobile - nền tảng ngân hàng số đang phục vụ chục hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Ngân hàng số, Khối Bán lẻ đại diện VietinBank nhận Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Năm nay, VietinBank iPay Mobile đã vượt qua 313 đề cử tham gia giải thưởng để góp mặt trong Top 10 sản phẩm, giải pháp xuất sắc nhất tại Sao Khuê 2026 và cùng 140 đề cử ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Giải thưởng không chỉ đánh giá yếu tố công nghệ mà còn xem xét hiệu quả ứng dụng thực tế, khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ bảo mật và tiềm năng phát triển lâu dài của sản phẩm.

Việc tiếp tục được vinh danh cho thấy VietinBank iPay Mobile không ngừng tăng tốc, đổi mới mạnh mẽ, nâng cấp trải nghiệm khách hàng và giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, VietinBank xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là chiến lược phát triển cốt lõi. VietinBank luôn tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, dữ liệu và đổi mới mô hình vận hành nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại.

Khác với cách tiếp cận chỉ số hóa các dịch vụ truyền thống, VietinBank hướng tới tái định hình toàn diện trải nghiệm khách hàng trên môi trường số. Mục tiêu là xây dựng nền tảng tài chính thông minh, nơi khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Trong chiến lược đó, VietinBank iPay Mobile đóng vai trò trung tâm kết nối khách hàng với toàn bộ hệ sinh thái số của ngân hàng.

VietinBank iPay Mobile hướng tới “Hệ sinh thái đa ứng dụng”

Sự phát triển của VietinBank iPay Mobile đến từ việc liên tục nhận được sự tìn dùng của đông đảo khách hàng thông qua mở rộng tính năng, hệ sinh thái tiện ích và trải nghiệm mượt mà. Không chỉ là ứng dụng dùng để chuyển tiền hay thanh toán, VietinBank iPay Mobile đang từng bước trở thành “Hệ sinh thái đa ứng dụng” trên môi trường số với gần 500 tính năng, tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Ứng dụng sở hữu giao diện hiện đại, trực quan, dễ sử dụng với các tính năng như chuyển tiền, thanh toán QR, gửi tiết kiệm online, vay tiền online, tra cứu giao dịch hay quản lý tài khoản được thiết kế khoa học, giúp người dùng thao tác nhanh chóng.

Bắt kịp xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, VietinBank iPay Mobile tích hợp nhiều tiện ích như chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán QR Code, thanh toán hóa đơn điện nước, nạp tiền điện thoại, đặt vé máy bay, khách sạn, thanh toán học phí, viện phí và mua sắm trực tuyến.

Đằng sau sự phát triển của VietinBank iPay Mobile là nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản, hướng đến khách hàng. Trong thời đại số, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.

VietinBank đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Hệ thống có khả năng phân tích hành vi giao dịch để đưa ra các gợi ý phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. AI cũng được ứng dụng trong phát hiện giao dịch bất thường, hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động và tối ưu vận hành hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Song song với đó, VietinBank đầu tư hệ thống bảo mật đa lớp với các giải pháp như xác thực sinh trắc học, Smart OTP, mã hóa dữ liệu và giám sát giao dịch theo thời gian thực, giúp khách hàng yên tâm khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Thông qua nền tảng Open API, VietinBank còn mở rộng kết nối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nền tảng số khác nhau, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Động lực để tiếp tục dẫn đầu ngân hàng số

Trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, VietinBank liên tục cập nhật tính năng mới, nâng cấp công nghệ, tối ưu lợi ích và trải nghiệm người dùng. Mọi cải tiến trên VietinBank iPay Mobile đều hướng tới sự đơn giản, tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng: từ giao diện, tốc độ xử lý cho tới hệ tiện ích tích hợp.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia thông qua việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập dịch vụ tài chính số. VietinBank iPay Mobile giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại tới nhiều nhóm khách hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam.

Việc tiếp tục được vinh danh tại Top 10 Sao Khuê 2026 là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ, chiến lược chuyển đổi số và tinh thần sáng tạo của VietinBank. Năm 2026, VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 chính thức ra mắt với giao diện hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI, cá nhân hóa theo nhu cầu cùng hàng loạt tiện ích vượt trội, đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng gần gũi hơn với người dùng. VietinBank iPay Mobile đang từng bước trở thành nền tảng tài chính số toàn diện cho mọi đối tượng khách hàng, luôn đồng hành cùng khách hàng tận hưởng nhịp sống số.