close Đăng nhập

Bac A Bank ra mắt loa ting ting cho hộ kinh doanh: Tăng tốc thanh toán số, giảm rủi ro gian lận chuyển khoản

Yến Linh
Yến Linh

Từ 1/6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt dịch vụ cung cấp Loa Ting Ting - thiết bị thông báo biến động số dư tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro gian lận khi nhận thanh toán chuyển khoản, đồng thời là giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Loa ting Ting - Giải pháp “rảnh tay” giúp hộ kinh doanh kiểm soát giao dịch tức thời

Tại nhiều cửa hàng ăn uống, quán cà phê hay sạp kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay, hình ảnh khách hàng quét mã QR để thanh toán đã trở nên quen thuộc. Song song với sự phát triển của thanh toán không tiền mặt, áp lực kiểm soát giao dịch theo thời gian thực cũng trở thành bài toán mới đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Không ít chủ cửa hàng thừa nhận, việc liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận chuyển khoản vừa gây gián đoạn bán hàng, vừa tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn khi nhiều giao dịch diễn ra cùng lúc. Đáng chú ý, tình trạng giả mạo “bill chuyển khoản”, chỉnh sửa ảnh thanh toán hoặc dán đè mã QR sai lệch cũng khiến nhiều tiểu thương đối mặt với rủi ro thất thoát doanh thu.

Trong bối cảnh đó, các thiết bị thông báo giao dịch bằng âm thanh đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc tại nhiều điểm bán lẻ. Nắm bắt xu hướng này, từ ngày 01/06/2026, BAC A BANK chính thức triển khai dịch vụ Loa Ting Ting - trợ thủ đắc lực cho đa dạng mô hình kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số. Thiết bị không đơn thuần có chức năng thông báo giao dịch, mà còn góp phần tối ưu quy trình bán hàng, giảm thao tác thủ công, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn cả người bán lẫn người mua.

master-loa-ting-ting-1.png

Mở Loa đón may - Hứng ngay lộc tài: Tặng 100% giá trị loa cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nhằm khuyến khích hộ kinh doanh tiếp cận và trải nghiệm giải pháp thanh toán mới, BAC A BANK triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở Loa đón may – Hứng ngay lộc tài” dành cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ từ 01/06/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được nhận nhiều đặc quyền hấp dẫn: Miễn phí Loa Ting Ting Pro hoặc Loa Ting Ting Mini, giá trị lên tới 509.000 đồng; Miễn phí SIM 4G trong 2 năm đầu tiên; Miễn 100% phí quản lý tài khoản khi sử dụng tài khoản BAC A BANK để liên kết nhận tiền với Loa Ting Ting.

Ưu đãi áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, tức những khách hàng chưa từng đăng ký hoặc đã từng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của BAC A BANK.

Điều kiện trong 3 tháng đầu sử dụng được đánh giá khá linh hoạt và phù hợp với nhu cầu, hoạt động thực tế của hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Cụ thể, với thiết bị Loa Ting Ting Pro, khách hàng chỉ cần đảm bảo mỗi tháng phát sinh từ 30 giao dịch nhận tiền qua loa và duy trì số dư bình quân tối thiểu 10 triệu. Trong khi đó, phiên bản Loa Ting Ting Mini yêu cầu tương ứng chỉ từ 20 giao dịch/ tháng và số dư bình quân từ 8 triệu đồng trong tài khoản.

16x9-loatingting-1.png

Chị Minh Anh - chủ một cửa hàng đồ uống tại Hà Nội chia sẻ: “Bán hàng giờ cao điểm chỉ cần chậm vài giây xác nhận chuyển khoản là quầy rất dễ rối, chưa kể có phần gây phiền hà cho khách hàng vì phải chờ đợi. Từ lúc dùng loa thông báo giao dịch, cửa hàng tôi gần như không còn cảnh nhân viên chuyền tay nhau điện thoại để kiểm tra tiền vào nữa”.

Cũng theo chị Minh Anh, ngoài yếu tố thuận tiện trong vận hành, những chương trình ưu đãi hấp dẫn như của BAC A BANK sẽ tạo thêm động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển sang giải pháp thanh toán số chuyên nghiệp hơn. “Với các cửa hàng nhỏ, chi phí đầu tư ban đầu luôn là điều đáng cân nhắc, nên khi BAC A BANK có một loạt chính sách hỗ trợ thiết thực như vậy thì tôi cũng dễ tiếp cận và sẵn sàng trải nghiệm hơn” - chị hào hứng cho biết thêm.

Có thể thấy, cùng với xu hướng số hóa hoạt động bán hàng và thanh toán, các giải pháp công nghệ tích hợp giữa ngân hàng và hộ kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Không chỉ giúp tối ưu vận hành, giảm rủi ro trong quá trình giao dịch, các thiết bị hỗ trợ thanh toán thông minh còn góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt. Việc ra mắt Loa Ting Ting được xem là bước đi tiếp theo của BAC A BANK trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh - một trong những phân khúc đang tăng trưởng nhanh cùng làn sóng chuyển đổi số tại Việt Nam.

Từ khóa:

#Bac A Bank #loa Ting Ting #hộ kinh doanh #thanh toán an toàn #gian lận

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2026

SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức bổ nhiệm ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/06/2026. Việc bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê.

MISA eShop vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê và ghi danh Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026

Ngày 28/5, phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop của Tập đoàn MISA đã xuất sắc được xướng tên tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 tại nhóm Kinh tế nền tảng – lĩnh vực Thương mại điện tử (E-commerce).

LPBank Plus thắng lớn tại Sao Khuê 2026, ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

LPBank Plus thắng lớn tại Sao Khuê 2026, ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc ngành Công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TP.HCM - Phuket và mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TP.HCM - Phuket và mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

Giữa nhịp đập sôi động của tâm điểm bờ Đông, The Magnolia hiện diện như một biểu tượng của sự cân bằng với vị thế "hạng thương gia" độc bản. Tại đây, giá trị sống hiện hữu trong đặc quyền "kế sông, cận phố", nơi chủ nhân tinh hoa có thể tự tại điều tiết nhịp sống: đủ gần để kết nối hoàn hảo, đủ xa để ôm trọn khoảng lặng riêng tư.

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.