TP.HCM muốn mở hàng loạt tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành

Sở Xây dựng TP. HCM đang nghiên cứu phương án tổ chức mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, gồm đề xuất mở mới 13 tuyến xe buýt và điều chỉnh 4 tuyến đang hoạt động.

Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam.

Xây dựng phương án tổng thể tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng HKQT Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và Cảng vụ hàng không miền Nam về việc nghiên cứu tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng HKQT Long Thành.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng HKQT Long Thành chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng HKQT Long Thành do các Thành phố đề xuất, bao gồm các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh và các tuyến kết nối giữa Cảng HKQT Long Thành ới Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở hạ tầng giao thông nội cảng ngoài sân bay và phương án tổ chức giao thông, Cảng HKQT Long Thành nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; phương án bố trí khu vực đón, trả khách xe buýt tại nhà ga hành khách, khu vực công cộng phía trước nhà ga, khu vực bãi đỗ xe và các khu chức năng liên quan; xác định các điểm dừng, đỗ, trung chuyển hành khách bảo đảm thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, hạn chế xung đột giao thông, phù hợp với phương án tổ chức giao thông tổng thể của Cảng.

Đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng đối với các phương án tuyến được đề xuất, nhu cầu mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo và các yêu cầu về chuyển đổi xanh, xe buýt điện (nếu có).

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nêu trên, Cục HKVN đề nghị Cảng HKQT Long Thành tổ chức đánh giá, có ý kiến chính thức đối với phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng HKQT Long Thành do Sở Xây dựng TP. HCM và Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai đề xuất. Trong đó tập trung vào các nội dung: xác định vị trí bố trí điểm đầu cuối cho xe buýt, việc tổ chức khu vực đón, trả khách cụ thể tại Cảng HKQT Long Thành đảm bảo thuận lợi cho hành khách, dễ tiếp cận; lộ trình triển khai; các nội dung cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và các đơn vị liên quan.

Đối với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục HKVN yêu cầu Cảng vụ phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Long Thành trong việc rà soát phương án tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, vị trí đón trả khách và phương án tổ chức các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý (nếu có).

Bên cạnh đó, có ý kiến cụ thể đối với phương án tổ chức các tuyến xe buýt do Sở Xây dựng TP. HCM và Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai đề xuất, trong đó tập trung vào các nội dung như sự phù hợp của phương án tổ chức tuyến, điểm đầu cuối, khu vực đón trả khách, yêu cầu bảo đảm an toàn, trật tự an ninh tại cảng hàng không.

TP.HCM đề xuất mở hàng loạt các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành

Các tuyến đề xuất mở mới sẽ kết nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất nhằm bảo đảm tính bao phủ và tăng khả năng kết nối với các cực tăng trưởng trọng điểm.

Các tuyến gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Long Thành; sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành; Bến xe Bình Dương - Sân bay Long Thành; Bến xe miền Đông mới – sân bay Long Thành; sân bay Tân Sơn Nhất - Thủ Thiêm - Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP. HCM đề xuất mở hàng loạt các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam.

Ngoài ra còn có các tuyến: sân bay Tân Sơn Nhất-cầu Ba Son - Long Sơn - Long Hải; sân bay Tân Sơn Nhất - Chợ Lớn - Phú Mỹ - Đất Đỏ - Phước Hải; Bến xe Vũng Tàu - sân bay Long Thành; Bến xe buýt Quận 8 - sân bay Long Thành; Bến xe Bàu Bàng – sân bay Long Thành; Bến xe miền Tây - sân bay Long Thành; Sân bay Long Thành-Phước Hải - Long Hải; sân bay Long Thành - Phước Bửu - Hồ Tràm.

Trong khi đó, trên hành lang Quốc lộ 51 hiện có 4 tuyến buýt từ Bến xe miền Đông cũ và sân bay Tân Sơn Nhất đang hoạt động, có thể điều chỉnh, bổ sung nhánh để kết nối sân bay Long Thành.

Các tuyến gồm: Bến xe miền Đông cũ - Khu công nghiệp Nhơn Trạch; Sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - Bến xe Vũng Tàu; Cảng tàu khách Vũng Tàu - sân bay Tân Sơn Nhất; Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành.

Việc tổ chức và mở mới các tuyến xe buýt sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với quy mô khai thác sân bay, cơ cấu hành khách và đặc điểm các đường bay.

Sở Xây dựng TP. HCM đề xuất ưu tiên triển khai các tuyến có nhu cầu lớn, hiệu quả cao trong giai đoạn đầu, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới theo tiến độ khai thác của sân bay.

Giai đoạn 1 (dự kiến quý III/2026) tập trung kết nối các tuyến xe buýt hiện hữu trên trục Quốc lộ 51 với sân bay Long Thành; đồng thời mở mới 2 tuyến xe buýt tốc hành (Airport Express), gồm tuyến Bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Long Thành và tuyến sân bay Tân Sơn Nhất- sân bay Long Thành.

Giai đoạn 2 (dự kiến năm 2027), mở rộng phạm vi kết nối giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, đa dạng hóa hướng tiếp cận, mở rộng độ phủ mạng lưới xe buýt nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế vùng với hai Cảng HKQT.

Giai đoạn 3 (quý 4/2027) tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng kết nối sân bay Long Thành, lấy sân bay làm trung tâm để kết nối các hướng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực lân cận.

Ngày 22/4/2026, Sở Xây dựng TP. HCM đã báo cáo UBND TP. HCM, kiến nghị lấy ý kiến Bộ Xây dựng về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.