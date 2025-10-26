Việt Nam – Hoa Kỳ công bố tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng

Việt Nam và Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26- 28/10 năm 2025 tại KulaLumpur, Malaysia.

Theo tuyên bố chung, Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa 2 nước cho đến nay cũng như để ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, theo đó cả Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả 2 bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Vòng đàm phán lần thứ 3 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức hồi tháng 6/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Ảnh: Bộ Công Thương.

Các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bao gồm:

Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5/9, “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp Nhà nước.

Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Ngoài ra, Hoa Kỳ và Việt Nam ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Trong đó, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký hợp đồng với Boeing để mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc mua các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ USD.

Trong vài tuần tới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Trước đó, từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.

Rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.