Ông Donald Trump sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam

Trước lời mời của Tổng bí thư Tô Lâm, Tổng thống Donald Trump cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Ngày 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam của Tổng bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Về việc thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Tô Lâm, Tổng thống Donald Trump đề nghị Việt Nam sớm thông báo cho phía Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: VGP.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Còn Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3. Ảnh: VGP.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN – Hoa Kỳ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer để thảo luận định hướng triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg để thảo luận quan hệ thương mại giữa hai nước và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và đối tác chuỗi cung ứng cũng như khả năng ký kết biên bản hợp tác (MOU) giữa hai bên trong lĩnh vực này.