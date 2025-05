Thuế đối ứng của ông Trump khiến các công ty lớn thiệt hại ít nhất 34 tỷ USD

Trong khi mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp sắp kết thúc, những tổn thất có thể xảy ra do thuế quan của ông Trump kể từ quý đầu năm 2025 đã trở nên rõ ràng hơn.

Sau khi Tòa án thương mại quốc tế Mỹ (The United States Court of International Trade) ngày 28/5 ra phán quyết cấm thực hiện mệnh lệnh hành pháp của chính quyền Trump về thuế quan đối với nhiều quốc gia, một số quan chức Nhà Trắng đã cáo buộc phán quyết này và đệ đơn kháng cáo lên Tòa án thượng thẩm liên bang.

Ngày 29/5 giờ địa phương, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Levitt nói, phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ về việc "buộc dừng" nhiều lệnh hành pháp về thuế quan của chính quyền Trump là "lạm quyền tư pháp". Bà cũng cho biết chính phủ Mỹ đã đệ đơn khẩn cấp tới Tòa án thượng thẩm liên bang để đình chỉ việc thi hành phán quyết trong quá trình kháng cáo và áp dụng các biện pháp hành chính ngay lập tức để cuối cùng lật ngược phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ.

Tòa án thượng thẩm liên bang Mỹ đình chỉ phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ liên quan đến thuế đối ứng của ông Trump. Ảnh: Wiki.



Cuộc chiến pháp lý về thuế quan hiện vẫn chưa có hồi kết trong lúc các công ty toàn cầu, bao gồm cả các công ty Mỹ, đang ngày càng thua lỗ do cuộc chiến thuế quan. Theo Reuters ngày 30/5, khoản lỗ của các công ty toàn cầu lớn đã lên tới 34 tỷ USD do chi phí tăng và doanh số giảm do chính sách thuế quan của chính quyền Trump.

Các công ty lớn trên thế giới thiệt hại nặng nề

Reuters đã thu thập được dữ liệu trên bằng cách xem xét các tuyên bố của các công ty, tài liệu quản lý, biên bản cuộc họp và hồ sơ các hội nghị trực tuyến. Các công ty được khảo sát bao gồm từ Chỉ số S&P 500 của Mỹ (32), Chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu (3) và Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (21). Reuters trích dẫn lời Jeffrey Sonnenfeld, một giáo sư tại Học viện Quản lý, Đại học Yale, cho biết khoản lỗ thực tế của các công ty có thể lớn gấp nhiều lần số tiền mà các công ty đã tiết lộ cho đến nay.

Ông Jeffrey cho biết: "Bạn có thể nhân đôi hoặc nhân ba con số này, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng...quy mô của nó chắc chắn lớn hơn nhiều so với nhận thức của hầu hết mọi người". Ông nói thêm rằng phản ứng dây chuyền của thuế quan có thể tồi tệ hơn, chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể giảm và dự đoán lạm phát sẽ tăng.

Walmart là một trong những công ty lớn bị thiệt hại nặng do Chính sách thuế đối ứng của ông Trump. Ảnh: Reuters.



Trong khi mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp sắp kết thúc, những tổn thất có thể xảy ra đối với các công ty toàn cầu do thuế quan kể từ quý đầu tiên năm 2025 đã trở nên rõ ràng hơn.

Reuters đưa tin, ít nhất 42 công ty đã hạ dự báo về thu nhập và 16 công ty đã rút lại hoặc hoãn công bố dự báo về thu nhập. Ví dụ, đầu tháng này, Walmart đã từ chối cung cấp dự báo lợi nhuận hàng quý và cho biết sẽ tăng giá, một động thái khiến ông Trump lên tiếng chỉ trích.

Volvo Personvagnar AB, một trong những nhà sản xuất ô tô châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thuế quan của Mỹ, đã rút lại dự báo thu nhập trong hai năm tới. Các công ty đa quốc gia lớn như Apple, Ford, Porsche và Sony đều đã rút lại hoặc hạ đáng kể dự báo thu nhập của họ trong quý đầu tiên, trong khi United Airlines đưa ra hai dự báo thu nhập khác nhau, cho biết không thể dự đoán được môi trường vĩ mô trong năm nay.

Reuters đưa tin rằng phần lớn các công ty cho biết bản chất thất thường của các biện pháp thương mại của ông Trump khiến các công ty không thể ước tính chính xác được chi phí. Trong các cuộc gọi hội nghị về thu nhập quý đầu tiên, 360 công ty trong chỉ số S&P 500 đã đề cập đến thuế quan, tăng hơn gấp đôi so với 150 công ty trong quý trước; giám đốc điều hành của 219 công ty trong chỉ số Stoxx 600 đã đề cập đến thuế quan, so với chỉ 161 công ty trong quý trước; 58 công ty trong chỉ số Nikkei 225 đã đề cập đến thuế quan, cao hơn 6 lần so với 12 công ty trong quý trước.

Theo dữ liệu do Sở giao dịch chứng khoán London tổng hợp, Phố Wall dự báo lợi nhuận ròng của các công ty S&P 500 sẽ chỉ tăng trung bình 5,1% mỗi quý từ tháng 4 đến tháng 12, so với mức tăng 11,7% cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, các nhà sản xuất ô tô, các hãng hàng không và nhà nhập khẩu hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chi phí nguyên liệu thô và thuế quan đối với các linh kiện bao gồm nhôm và đồ điện tử đã tăng lên, và thuế quan áp dụng cho nhiều quốc gia cũng khiến việc lắp ráp ô tô trở nên đắt đỏ hơn do chuỗi cung ứng rộng khắp. Việc chuyển bất kỳ hoạt động sản xuất nào sang Mỹ cũng sẽ làm tăng chi phí lao động.

Rich Bernstein, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn đầu tư Richard Bernstein Advisors, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters rằng ông tin rằng "các công ty không thể có tầm nhìn rõ ràng về bất cứ điều gì trong tương lai ngay bây giờ". Khi nói về các công ty rút lại dự báo về thu nhập, ông cho biết, "Nếu bạn cân nhắc đến thế giới bất định này và không thể đưa ra con số chính xác, thì có lẽ an toàn hơn là không đưa ra dự báo".

Các Công ty lớn toàn cầu bị thiệt hại tới 34 tỷ USD do chính sách thuế của Mỹ.

Ảnh: Reuters.



Người tiêu dùng sẽ phải gánh hậu quả

Đối mặt với các biện pháp thuế quan không thể đoán trước, một số công ty đã bắt đầu chuyển các khoản lỗ thuế quan cho người tiêu dùng thông qua việc tăng giá và các biện pháp khác.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ CNN, các nhà bán lẻ lớn bao gồm Walmart, Best Buy, Mattel, các công ty hàng tiêu dùng như Procter & Gamble, Stanley Black & Decker, Adidas và các nhà sản xuất ô tô như Ford và Subaru đã tuyên bố rằng họ sẽ tăng giá.

John Rainey, Giám đốc tài chính của Walmart, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng việc điều chỉnh giá của công ty sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 5 và giá sẽ "tăng đáng kể" vào tháng 6. Best Buy đã cảnh báo trong hội nghị thông báo tài chính tháng 3 rằng "tất cả các nhà cung cấp hàng hóa sẽ chuyển một mức chi phí thuế quan nhất định cho các nhà bán lẻ, điều này rất có thể sẽ làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ".

Ford Motor cho biết do thuế quan, giá bán của những chiếc xe mới được niêm yết tại Mỹ trong nửa cuối năm 2025 sẽ tăng 1,5%.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng thuế quan sẽ có lợi cho nước Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết trong một tuyên bố vào ngày 19/5: "Chính quyền khóa này luôn kiên trì cho rằng Mỹ, với tư cách là nền kinh tế thị trường tốt nhất và lớn nhất thế giới, có khả năng khiến các đối tác thương mại của chúng ta cuối cùng phải chịu chi phí thuế quan".

Theo Thepaper