"Viên ngọc quý” của Đà Nẵng mở lại hoạt động tham quan, dã ngoại

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa cho biết từ 16/9, các tuyến tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà sẽ chính thức mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để khắc phục sạt lở do mưa lớn hồi tháng 10/2022.

Theo đó, các tuyến đưa vào khai thác gồm: Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản.

Thời gian tham quan được quy định từ 7h30 - 18h30 (trong giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 9) và 7h30 - 17h30 (trong giai đoạn tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau). Hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Về phương tiện lưu thông, tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, mô tô (trừ xe tay ga) và đi bộ.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc chỉ lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống, không áp dụng cho xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ. Tuyến Bãi Bắc – Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.

Khách lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh và phải trả lại trong ngày; khách đoàn, doanh nghiệp khai thác cần thông báo trước cho Ban Quản lý về thời gian, lộ trình, số lượng khách.

Du khách tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cấm tuyệt đối các tuyến trekking tự phát xuống Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen để đảm bảo an toàn và bảo vệ cảnh quan.

Du khách tham quan cần tuân thủ đúng thời gian, tuyến quy định; không xâm phạm khu vực cấm, quốc phòng; không xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa; chỉ sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh ở khu vực được phép và có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Theo Ban Quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan Sơn Trà không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) được xem là “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng, khi nơi đây sở hữu hệ sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du khách khi tới thành phố biển Đà Nẵng.