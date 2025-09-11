Phát hiện công ty sản xuất yến chưng giả với quy mô lớn

Công an Đà Nẵng khám xét Công ty TNHH Vannest do Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu cầm đầu “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo hồ sơ điều tra, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả.

Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật.

Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp thực hiện.

Lực lượng công an kiểm tra, khám xét dây chuyền sản xuất yến chưng giả tại Công ty TNHH Vannest.

Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật để tạo niềm tin, tuy nhiên số lượng yến thật rất ít.

Sau khi tạo được thị trường, từ 24/6/2025, Trường đã chỉ đạo không sử dụng yến thật làm nguyên liệu nữa mà toàn bộ nguyên liệu là hàng giả. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán yến hũ chưng giả này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng lập chuyên án, phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng), Cơ quan Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau. Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.