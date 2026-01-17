Video hé lộ khoảnh khắc giải cứu lãnh đạo đối lập Venezuela trong đêm

Đội cứu hộ Grey Bull của Mỹ vừa công bố một đoạn video ngắn cho thấy cách họ hỗ trợ bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, trốn khỏi đất nước vào tháng trước.

Bà Machado rời Venezuela vào đầu tháng 12/2025, sau gần một năm phải sống trong cảnh ẩn náu, để có thể sang Na Uy nhận Giải Nobel Hòa bình. Bà lên một con thuyền xuất phát từ bờ biển Venezuela và di chuyển tới một điểm hẹn trên vùng biển Caribe. Tại đây, bà được đón bởi Bryan Stern, nhà sáng lập Grey Bull và cựu binh lực lượng đặc nhiệm, cùng đội của ông, đang chờ sẵn trên một con thuyền khác.

Đoạn video dài khoảng 2 phút, được biên tập và công bố hôm 16/1, ghi lại khoảnh khắc bà Machado tiếp cận và lên con tàu thứ hai giữa màn đêm.

“Đó là họ, đó là họ, đó là họ”, giọng ông Stern vang lên khi ánh đèn từ con thuyền chở bà Machado xuất hiện từ xa và tiến gần đến tàu của ông.

Sau khi xác nhận danh tính của bà Machado, ông Stern hỗ trợ bà lên tàu, dù khoảnh khắc chuyển tàu cụ thể gần như không thể nhìn rõ do trời tối.

“Chào María. Tôi là Bryan. Rất vui được gặp bà. Tôi đã đón được bà rồi”. ông nói khi bà bước lên tàu.

“Ướt hết người và lạnh quá”, bà Machado nói.

Video sau đó cắt cảnh bà Machado trong chiếc áo khoác tối màu và đội mũ, nhìn thẳng vào máy quay và nói: “Tôi là María Corina Machado. Tôi còn sống. Tôi an toàn và vô cùng biết ơn Grey Bull”.

Đoạn video kết thúc bằng nhiều bức ảnh tĩnh chụp bà Machado cùng ông Stern và các thành viên trong đội của ông. Giọng ông Stern vang lên trên nền hình ảnh, xác nhận họ đã tiếp cận thành công mục tiêu.

“Trúng đích, trúng đích, trúng đích. Mục tiêu Golden Dynamite”, ông Stern nói, trước khi cho biết họ đang trên đường tới Curaçao, một hòn đảo gần Venezuela.

Ông Stern trước đó cho biết họ đã cập bờ vào rạng sáng, sau một hành trình dài, lạnh giá và đầy căng thẳng. Từ đó, bà Machado lên máy bay sang Na Uy để nhận Giải Nobel và đoàn tụ với gia đình.

Grey Bull cho biết vào tháng trước rằng nhiệm vụ giải cứu kéo dài gần 16 giờ, được tiến hành chủ yếu trong đêm tối và trong điều kiện biển động mạnh. Nhóm cứu hộ này thực hiện các chiến dịch đưa dân thường thoát khỏi vùng nguy hiểm tại nhiều khu vực trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của ông Stern, Grey Bull đã thực hiện ít nhất 800 chiến dịch.

Trước đó trong hôm thứ Sáu, bà Machado từ chối bình luận về chiến dịch giải cứu, với lý do lo ngại về an toàn cho những người liên quan.

Bà Machado từng nói với các phóng viên rằng bà có nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, nhưng từ chối cung cấp chi tiết, cho biết: “Một ngày nào đó tôi sẽ có thể kể lại, bởi vì chắc chắn lúc này tôi không muốn đặt họ vào tình thế nguy hiểm”.

Ông Stern cho biết vào tháng trước rằng chiến dịch này được tài trợ bởi các nhà hảo tâm ẩn danh và – theo hiểu biết của ông – không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ Mỹ, nhưng ông thừa nhận đội của mình đã liên lạc với quân đội Mỹ để thông báo về sự hiện diện của họ trên biển.

Theo CNN