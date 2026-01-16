Ông Trump nhận huy chương Nobel từ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Machado

Bà Maria Corina Machado trao huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện tại Nhà Trắng, động thái gây tranh cãi giữa bối cảnh Mỹ định hình lại tương lai chính trị Venezuela.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã trao giải Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 15/1, trong nỗ lực tìm kiếm ảnh hưởng đối với cách ông Trump định hình tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ này.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump có ý định giữ lại giải thưởng này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối cùng ngày, ông Trump viết: “Maria đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những công việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn Maria!”. Bà Machado, người mô tả cuộc gặp là “rất xuất sắc”, cho biết món quà nhằm ghi nhận điều bà gọi là cam kết của ông Trump đối với tự do của người dân Venezuela.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump bác bỏ ý tưởng đưa bà Machado lên làm lãnh đạo Venezuela để thay thế ông Nicolas Maduro. Trước đó, ông Trump từng công khai vận động cho giải Nobel Hòa bình trước khi bà Machado được trao giải vào tháng trước và bày tỏ sự bất mãn khi bản thân không được vinh danh.

Dù bà Machado trao cho ông Trump tấm huy chương vàng – vật phẩm đi kèm giải thưởng – nhưng danh hiệu Nobel Hòa bình vẫn thuộc về bà. Viện Nobel Na Uy khẳng định giải thưởng không thể chuyển nhượng, chia sẻ hay bị thu hồi.

Khi được hỏi hôm thứ Tư rằng liệu ông có muốn bà Machado trao giải cho mình hay không, ông Trump nói với Reuters: “Không, tôi không nói vậy. Bà ấy mới là người đoạt giải Nobel Hòa bình”.

Vị Tổng thống đảng Cộng hòa từ lâu đã bày tỏ mong muốn giành được giải Nobel và đôi khi gắn tham vọng này với các thành tựu ngoại giao của mình.

Cuộc gặp dùng bữa trưa, kéo dài hơn một giờ, đánh dấu lần đầu tiên ông Trump và bà Machado gặp trực tiếp. Sau đó, bà Machado tiếp tục gặp hơn một chục thượng nghị sĩ, cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, tại Quốc hội Mỹ.

Trong thời gian chuyến thăm diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump mong đợi cuộc gặp với bà Machado, nhưng vẫn giữ đánh giá “thực tế” rằng hiện tại bà chưa có đủ sự ủng hộ để lãnh đạo đất nước trong ngắn hạn.

Bà Machado, người đã trốn khỏi Venezuela bằng đường biển trong một cuộc đào thoát táo bạo hồi tháng 12, đang cạnh tranh để giành sự chú ý của ông Trump với các thành viên trong chính quyền Venezuela, đồng thời tìm cách đảm bảo vai trò của mình trong việc điều hành đất nước thời gian tới.

Ông Trump cho biết ông sẽ tập trung vào việc đảm bảo Mỹ tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela và tái thiết nền kinh tế nước này.

Trong nhiều dịp, ông Trump từng khen ngợi bà Rodriguez, cánh tay phải của ông Maduro, người đã lên lãnh đạo Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Tư, ông Trump nói: “Bà ấy làm việc rất dễ chịu”.

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội, bà Rodriguez kêu gọi ngoại giao với Mỹ, đồng thời nói rằng nếu cần sang Washington, bà sẽ đi “bằng chính đôi chân của mình, chứ không phải bị kéo tới”.

Bà cũng cho biết sẽ đề xuất cải cách ngành dầu mỏ Venezuela, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Reuters