Vỉa hè thành sân khấu, người dân hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Dù thời tiết nắng gắt hay mưa bất chợt, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, sẵn sàng ngủ qua đêm trên vỉa hè để giữ chỗ, chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhiều người đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chờ đợi xem diễu binh A80.
Từ sáng 1/9, rất đông người dân đổ về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Kim Mã... để chọn các vị trí "đắc địa", chờ theo dõi lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Khu vực lực lượng chức năng bố trí nhà bạt luôn chật kín người.
_MG_3443.JPG
Phố Liễu Giai, Kim Mã - nơi có đoàn diễu binh đi qua - vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối qua, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Nhiều người sáng nay tới đây đã không còn chỗ, đành chấp nhận đứng ở mặt đường đối diện, nhìn các khối diễu binh từ xa. Nếu không nhanh, một lát nữa, vỉa hè bên đó cũng sẽ được lấp đầy.
Chị Lê Thị Thương (ở Thọ Phú, Thanh Hóa) cùng nhóm bạn vượt hơn 150 km ra Hà Nội từ tối 31/8, quyết tâm chọn vị trí thuận lợi trên đường Kim Mã để xem diễu binh. Dù phải hủy phòng khách sạn và “màn trời chiếu đất” suốt 2 đêm, chị vẫn thấy xứng đáng vì được hòa mình vào không khí hào hùng của ngày lễ. “Thế hệ trẻ chúng em biết ơn và sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước", chị chia sẻ.
_MG_3448.JPG
Theo ghi nhận, thời tiết Hà Nội trưa nay oi bức, đôi lúc có mưa nặng hạt, song người dân vẫn quyết bám trụ lại vị trí của mình để chờ xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
IMG_3483.JPG
Tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc, người dân đã ngồi kín 2 bên đường﻿.
IMG_3481.JPG
Nhiều người dân đến sauloay hoay tìm chỗ nhưng đành "bất lực".
IMG_3479.JPG
_MG_3460.jpg
Dọc tuyến đường Kim Mã, dòng người đi bộ cùng các phương tiện di chuyển đông đúc khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Không khí náo nhiệt phản ánh sự quan tâm đặc biệt của người dân với lễ diễu binh A80.
Từ ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Thịnh (số nhà 246 Kim Mã) luôn rộng cửa tiếp đón người dân từ khắp nơi đổ về xem diễu binh. Ông hỗ trợ tối đa từ chỗ nghỉ tạm, nước uống, nơi vệ sinh cá nhân đến ghế ngồi cho người già, trẻ nhỏ. “Thấy khí thế và lòng yêu nước của đồng bào, ai là người Việt cũng sẽ làm như tôi”, ông Thịnh chia sẻ.
_MG_3454.JPG
Cựu chiến binh Đỗ Thị Thúy (63 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ngồi chờ xem diễu binh, miệng ngân nga bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Bà cho biết cả đêm không ngủ vì háo hức. “Không khí hôm nay khiến tôi thấy tự hào và xúc động vô cùng”, bà Thúy chia sẻ.
_MG_3430.JPG
_MG_3452.JPG
Tranh thủ thời gian chờ đến giờ diễu binh, nhiều bạn trẻ chơi bài trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa thư giãn giữa dòng người đổ về khu vực lễ hội.
_MG_3470.JPG
Từ đêm 31/8, bà Nguyễn Thị Bích Hội cùng người thân ở xã Nội Bài, Hà Nội, đã đi xe máy đến đường Kim Mã để tìm vị trí đẹp xem diễu binh. Mang theo đồ ăn, thức uống, bà háo hức chờ đợi trong không khí đông vui, náo nhiệt.
Một góc phố Kim Mã chật kín người dân.
Trong nhà bạt cũng không còn chỗ trống.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thảo (xã Văn Bàn, Lào Cai) cùng vợ con vượt đường dài từ đêm 31/8 để kịp có mặt tại Hà Nội sáng 1/9. Dù có thẻ ưu tiên, ông vẫn chọn đứng ngoài phố Kim Mã vì lo vợ con không được vào khu vực dành riêng. “Miễn là cả nhà được cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này”, ông Thảo tâm sự.

