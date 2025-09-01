Vỉa hè thành sân khấu, người dân hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Dù thời tiết nắng gắt hay mưa bất chợt, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, sẵn sàng ngủ qua đêm trên vỉa hè để giữ chỗ, chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Phải làm gì nếu bị say nắng, ngất xỉu khi xem diễu binh?
Người bị say nắng cần được đưa vào chỗ mát, chườm khăn lạnh, cho uống nước từ từ và gọi cấp cứu 115 nếu tình trạng không thuyên giảm.
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường phục vụ chương trình nghệ thuật tối 1/9
Công an Hà Nội sẽ tổ chức cấm, hạn chế nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Nữ quân nhạc xinh đẹp tham gia duyệt binh A80: Mỗi buổi tập là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn
May mắn được góp mặt trong sự kiện trọng đại A80, nữ binh nhất Thanh Hiền luôn tâm niệm, mỗi buổi tập là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn, mỗi sự cố gắng, dù nhỏ bé, đều góp phần chung tay dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh.
Người dân Đà Nẵng xuống phố chụp ảnh, chào mừng Tết Độc lập
Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, khắp các đường phố Đà Nẵng được trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân cùng gia đình, bạn bè chụp ảnh check-in chào Tết Độc lập với nụ cười hạnh phúc.
Nữ quân y 93 tuổi kể về lễ duyệt binh đầu tiên, xúc động giây phút được gặp Bác Hồ
70 năm trôi qua, ký ức về Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Quế Anh, nữ quân y nay đã 93 tuổi. Bà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc được Bác Hồ động viên, thăm hỏi.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước dịp Quốc khánh 2/9
Theo cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 2/9, thời tiết Hà Nội buổi sáng có mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, chiều nắng.
Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đào tạo nhân lực về AI, bán dẫn
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, trong đó có các lĩnh vực then chốt như đường sắt, AI, bán dẫn...
Nhà Quốc hội mở cửa phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho người dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.
TP Huế rực rỡ đón Tết Độc lập với nhiều hoạt động đặc sắc
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), đường phố ở TP Huế rộn ràng, sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc.
Bí quyết “bỏ túi” để xem diễu binh Quốc khánh 2/9 an toàn
Chiều 31/8, Bộ Y tế phát đi công văn hỏa tốc, khuyến cáo người dân cách chuẩn bị và giữ an toàn sức khỏe khi tham dự sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Diễn viên 200 lần hóa thân thành hình tượng Bác Hồ kể về bí quyết nhập vai chạm đến nước mắt
Nghệ sĩ, diễn viên Minh Hải vinh dự được 200 lần vào vai diễn hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, thơ ca là nguồn cảm hứng bất tận để hiểu hơn về Người.
Cứu sống bệnh nhân 23 tuổi ngừng tim do bị điện giật
Bệnh nhân bị điện giật dẫn đến tổn thương đa cơ quan, được chuyển đến trong tình trạng ngừng tim. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, thanh niên này đã hồi phục hoàn toàn trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.
Đà Nẵng chi trả hơn 312 tỷ đồng quà tặng cho người dân ăn Tết Độc lập
Tổng kinh phí thành phố sẽ phân bổ là hơn 312 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được chuyển về các địa phương để tổ chức chi trả quà tặng (mỗi người 100.000 đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hoàn thành trong 2 ngày 31/8 và 1/9.
5 cuộc đời hồi sinh trong một tuần nhờ ghép gan, món quà ý nghĩa dịp Quốc khánh
Khi Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng và những dòng người hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, tại Bệnh viện TWQĐ 108, những ca ghép gan khẩn cấp vẫn diễn ra thâu đêm. Trong một tuần, 5 bệnh nhân đã được hồi sinh, trong đó có 2 chiến sĩ bộ đội.
Thủ tướng: Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.
Chờ đợi thâu đêm xem tổng duyệt diễu binh, nhiều người phải hỗ trợ y tế
Lực lượng chức năng đã hỗ trợ y tế cho nhiều trường hợp gặp vấn đề sức khỏe do chờ đợi quá lâu trong điều kiện nắng mưa thất thường.
Đà Nẵng: Bất động sản tăng trưởng tích cực, chuyên gia khuyến cáo gì nhà đầu tư?
Thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá đang bước vào chu kỳ phát triển mới, tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần quan tâm đến pháp lý và uy tín các chủ đầu tư.
Nhà ga, tàu điện trên cao đông nghịt khách sau buổi tổng duyệt diễu binh 2/9 ở Hà Nội
Sau buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân đổ về các nhà ga tàu điện, khiến nơi đây trở nên đông đúc.
Cận cảnh các khối diễu binh và dàn khí tài quân sự hiện đại tại lễ tổng duyệt sự kiện A80
6h30 sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội với hàng chục nghìn người tham dự cùng các khí tài quân sự hoành tráng.