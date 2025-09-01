Vỉa hè thành sân khấu, người dân hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Khi Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng và những dòng người hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, tại Bệnh viện TWQĐ 108, những ca ghép gan khẩn cấp vẫn diễn ra thâu đêm. Trong một tuần, 5 bệnh nhân đã được hồi sinh, trong đó có 2 chiến sĩ bộ đội.