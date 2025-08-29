Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Cảnh hiếm thấy ở Hà Nội: "Biển người" đội mưa ngồi kín nhiều dãy phố chờ xem diễu binh, diễu hành

Tối 29/8, dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày một dài. Người dân ngồi kín dãy phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai... đợi tới sáng.

Theo chương trình, 6h30 ngày 30/9 mới diễn ra buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhưng từ tối 29/8, người dân từ nhiều nơi đã có mặt, ngồi kín ngã tư phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú, Liễu Giai...
Theo ghi nhận của VietTimes, tối 29/8, dù trời có lúc mưa nặng hạt, nhưng dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày một dài.
Để đảo bảo an ninh, an toàn cho chương trình, lực lượng chức năng đã chốt rào, chặn toàn bộ phương tiện lưu thông trên các trục đường đã phân luồng. Người dân được hướng dẫn ngồi phía sau hàng rào, trên vỉa hè.
21h ngày 29/8, tuyến phố Liễu Giai - Đào Tấn có rất đông người đến xếp hàng nhận chỗ. Trời đôi lúc có mưa, nhưng không vì thế làm giảm sự hưng phấn của người dân với "concert quốc gia".
Sảnh những tòa nhà cao tầng ở khu vực ngã tư Đào Tấn - Kim Mã đông kín người ngồi.
Gần 22h, trời ngớt mưa nên lượng người dân tìm đến các trục đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ngày một đông.
Vỉa hè trên phố Liễu Giai không còn chỗ trống.
Gia đình chị Đỗ Thị Trang (31 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) cùng bạn đưa 3 cháu nhỏ di chuyển lên phố Liễu Giai từ trưa 29/8, quyết chờ đến sáng để xem diễu binh, diễu hành. Chị Trang đã chuẩn bị xôi, gà, đồ ăn uống, hoa quả... cho cả gia đình. Được hòa chung vào không khí ngày hội lớn của đất nước chị và các con thấy rất vui và tự hào.

