Nhà ga, tàu điện trên cao đông nghịt khách sau buổi tổng duyệt diễu binh 2/9 ở Hà Nội

Quỳnh An
Sau buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân đổ về các nhà ga tàu điện, khiến nơi đây trở nên đông đúc.

Anh 1.jpeg
Ngay sau khi chương trình tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kết thúc, nhiều tuyến đường quanh khu vực Ba Đình trở nên ùn tắc. Người dân nhanh chóng di chuyển về các điểm giao thông công cộng để trở về nhà sau một ngày hội đầy cảm xúc.
Anh 1.jpeg
Hai tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội đông kín hành khách sau chương trình tổng duyệt. Người dân tranh thủ sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp giữa lòng Thủ đô.
Anh 1.jpeg
Tại khu vực quầy vé, hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua vé.
Anh 1.jpeg
Khu vực giữa nhà ga đông nghẹt người, không còn khoảng trống. Dòng người chen chân di chuyển khiến không khí trở nên ngột ngạt, nóng bức nhưng ai nấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong tinh thần hào hứng sau sự kiện tổng duyệt.
Anh 1.jpeg
Anh 1.jpeg
Thang bộ dẫn lên nhà ga tàu điện người dân phải nhích từng chút một. Dòng người nối dài phản ánh sức hút mạnh mẽ của phương tiện giao thông công cộng mới tại Thủ đô.
Anh 1.jpeg
Anh 1.jpeg
Thang bộ hai đầu đều chật kín lối.
Anh 1.jpeg
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hanoi Metro miễn phí vé đi tàu cho hành khách di chuyển tại tất cả các ga ở cả hai tuyến Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-ga Hà Nội trong 4 ngày (từ 0h ngày 30/8 đến 24h ngày 2/9).
Anh 1.jpeg
Đại diện Hanoi Metro cho biết sản lượng hành khách trong ngày khá cao, tuy nhiên đơn vị hiện chưa thống kê cụ thể số lượng hành khách ngày 30/8.
Anh 1.jpeg
Chị Nguyễn Hương (ở Cầu Diễn)chia sẻ do cấm đường phục vụ tổng duyệt, gia đình chị lựa chọn tàu điện để di chuyển đến khu vực Kim Mã chờ xem diễu binh. Vào dịp lễ, tình trạng phương tiện đông đúc là điều khó tránh khỏi.
Anh 1.jpeg
Trên tàu hành khách cũng đứng kín lối.
Anh 1.jpeg
Tàu điện trở thành lựa chọn thuận tiện giữa lúc nhiều tuyến đường bị cấm để tổng duyệt diễu binh 2/9.

Tàu điện Quốc khánh 2/9 Diễu binh

