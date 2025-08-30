Nhà ga, tàu điện trên cao đông nghịt khách sau buổi tổng duyệt diễu binh 2/9 ở Hà Nội

Sau buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân đổ về các nhà ga tàu điện, khiến nơi đây trở nên đông đúc.
6h30 sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội với hàng chục nghìn người tham dự cùng các khí tài quân sự hoành tráng.
Thủ tướng đã có quyết định về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân "Hòa bình có đẹp không?", người dân đồng thanh trả lời "có" với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.
Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Người dân tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được ngắm nhìn và sờ tận tay dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tên lửa Scud-B cho đến các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, xe tăng T90s hiện đại nhất.
Trước khi lễ diễu binh diễn ra, những công nhân môi trường và lực lượng thanh niên tình nguyện đã đến nơi người dân ngồi để thu gom rác, giữ sạch từng góc phố, từng vỉa hè.
Theo Nghị quyết Chính phủ, thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết 1/9. Trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.
Tối 29/8, trên nhiều con phố, từ những người lính năm xưa, đến thế hệ trẻ ngày nay, ai cũng mang trong mình niềm tự hào, háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng.
Tối 29/8, dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày một dài. Người dân ngồi kín dãy phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai... đợi tới sáng.
Vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục được mở rộng. Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can, thực hiện khám xét tại 15 địa điểm liên quan.
Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Kẻ gian lợi dụng thông tin Nhà nước tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp 2/9 để giả mạo ứng dụng VNeID, mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tài sản.
Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đợt 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.
Người Việt tham gia thị trường tài sản mã hoá khá sớm. Để thành công, cần sớm có chính sách rõ ràng để các startup sản xuất ra những tài sản mã hoá và xuất khẩu đi thế giới - ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI nói.
Trong những ngày hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 vừa qua, nữ trung úy Chu Quỳnh Phương (công tác tại Học viện Quân y) "gây sốt" bởi nét đẹp duyên dáng và nụ cười tỏa nắng.
GS.TS Triết học Thái Kim Lan, một người dân ở Huế bày tỏ bất bình khi mộ phần của người thân bà trong khu nghĩa địa cạnh chùa Thiên Mụ bị cắm những thanh gỗ một cách phản cảm.
Thủ tướng vừa ký Công điện số 149, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân, hoàn thành trước ngày 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 2 Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trưng bày các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm công nghệ cao và các thành tựu nổi bật trong kinh tế, văn hóa, KHCN, quốc phòng, khắc họa rõ nét hành trình xây dựng, phát triển đất nước.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tại phiên khai mạc Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, diễn ra sáng 28/8.