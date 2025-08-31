Nhà Quốc hội mở cửa phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho người dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương) mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà.

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Cụ thể, ngày 31/8 và ngày 1/9: từ 8h đến 21h30. Ngày 2/9: mở cửa từ 1h đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị nhân dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.

Nhà Quốc hội. Ảnh: Vietnamnet.

Dịp này, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) cũng bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí.

Các điểm này chủ yếu dành cho người già, trẻ nhỏ và những người có nhu cầu nghỉ ngơi trước buổi lễ chính thức sáng 2/9.

Các điểm để nhân dân nghỉ qua đêm gồm:

1. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học);

2. Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc);

3. Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ);

4. Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn);

5. Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà);

6. Điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

Việc bố trí này giúp người dân tránh mệt mỏi, thuận tiện cho việc sắp xếp vị trí theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố.

Cũng theo thông tin từ UBND phường Ba Đình, từ chiều 1/9, khoảng 8.000 ghế ngồi ưu tiên được chính quyền sở tại bố trí trên vỉa hè phố Trần Phú, Hùng Vương - nơi đoàn diễu binh đi qua.

Số lượng ghế ngồi đã được tăng thêm khoảng 2.000 ghế so với buổi tổng duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu các cựu chiến binh, người có công, tạo nên không gian trang trọng trong buổi lễ chính thức.