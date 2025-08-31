Bí quyết “bỏ túi” để xem diễu binh Quốc khánh 2/9 an toàn

Chiều 31/8, Bộ Y tế phát đi công văn hỏa tốc, khuyến cáo người dân cách chuẩn bị và giữ an toàn sức khỏe khi tham dự sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với VietTimes chiều 31/8, ông Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trước thực tế có gần 500 người phải cấp cứu do chờ đợi thâu đêm để xem tổng duyệt A80, Bộ Y tế đề nghị người dân cần đặt vấn đề an toàn sức khoẻ lên hàng đầu.

“Chúng tôi mong mọi người chuẩn bị kỹ, tuân thủ hướng dẫn để vừa có trải nghiệm đáng nhớ, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng” - ông Dương nói và khuyến cáo một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị chu đáo

Không nên đi quá sớm từ chiều hôm trước, kẻo mất sức. Hãy chọn trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu để dễ di chuyển.

Nên bỏ vào balo chai nước nhỏ, đồ ăn nhẹ, mũ hoặc ô để phòng nắng mưa.

Và quan trọng nhất: hãy lắng nghe cơ thể mình. Nếu thấy không khỏe, nên cân nhắc vị trí đứng thoáng hơn hoặc theo dõi sự kiện qua truyền hình.

2. Giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh

Không chen lấn, không xô đẩy, đừng tranh cãi hay hò hét quá mức. Không khí lễ hội đẹp nhất khi mọi người cùng chia sẻ tinh thần văn minh.

Đặc biệt, hãy để ý các điểm trực y tế gần nơi mình đứng, hoặc cài sẵn ứng dụng A80 để nhờ trợ giúp khi cần.

3. Bình tĩnh

Trong mọi tình huống luôn giữ bình tĩnh, nghe theo thông báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Di chuyển theo dòng người, không cố chen theo hướng ngược lại.

Nếu không may bị cuốn vào đám đông, hãy nhớ bí quyết:

– Giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, giúp dễ thở.

– Bước ngắn, theo nhịp đám đông, không dừng lại đột ngột.

– Nếu ngã, hãy che đầu, gập người bảo vệ cơ thể, tìm cơ hội đứng dậy sớm nhất có thể.

Ông Vương Ánh Dương nhấn mạnh: “Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức. Niềm vui ngày hội trọn vẹn nhất khi chúng ta trở về nhà an toàn, khỏe mạnh”.