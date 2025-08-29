Nữ trung úy diễu binh "gây sốt" với vẻ đẹp rạng ngời: Bố là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ

Trong những ngày hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 vừa qua, nữ trung úy Chu Quỳnh Phương (công tác tại Học viện Quân y) "gây sốt" bởi nét đẹp duyên dáng và nụ cười tỏa nắng.

Nữ trung úy xinh đẹp Chu Quỳnh Phương, hiện công tác tại Học viện Quân y. Ảnh: NVCC.

Gây sốt với nhan sắc rạng ngời

Trong những ngày hợp luyện và sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hình ảnh nữ chiến sĩ bảo vệ quân kỳ (Khối nữ chiến sĩ giữ gìn hòa bình Việt Nam) xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân và cư dân mạng.

Trung úy Chu Quỳnh Phương (ngoài cùng bên trái) cùng các chiến sĩ bảo vệ quân kỳ, khối nữ chiến sỹ giữ gìn hòa bình Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh và video nữ chiến sĩ tham gia duyệt binh được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt like và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: “xinh quá”, “đẹp quá chị gái ơi”, “nụ cười của chị tỏa sáng rực rỡ ngày Đại lễ”, “xinh lắm luôn”, “đẹp như ngày giải phóng”, “quá đẹp bạn ơi”, “đẹp rạng ngời”, “chào đón cô bộ đội xinh đẹp”, “xinh mê ly”,…

Trong video, nữ chiến sĩ cùng đồng đội bước đi đều tăm tắp, tạo nên những âm thanh hào hùng, khí thế. Bước đi đến đâu, Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam đều nhận được sự reo hò, cổ vũ, động viên từ người dân.

Video Trung úy Chu Quỳnh Phương cùng đồng đội khối nữ chiến sĩ giữ gìn hòa bình Việt Nam bước đều tăm tắp trên các tuyến đường.

Được biết, nữ chiến sĩ với vẻ đẹp gây "thương nhớ" trên là trung úy Chu Quỳnh Phương, sinh năm 1993, hiện đang công tác tại Học viện Quân y.

“Khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình và được bước đi trong lòng nhân dân, nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của bà con, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc; vinh dự và tự hào khi được Tổ quốc gọi tên mình tham gia nhiệm vụ A80 lần này”, chiến sĩ Chu Quỳnh Phương chia sẻ.

Trung úy Chu Quỳnh Phương cho biết sự kiện A80 cũng là lần đầu tiên chị được tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.

Nụ cười rạng rỡ của nữ chiến sĩ Chu Quỳnh Phương (bên trái) cùng đồng đội tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: NVCC.

Nhớ về bố để cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ

Để có những bước đi đẹp, đều tăm tắp trong đội hình, trung úy Chu Quỳnh Phương cùng đồng đội đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luyện tập từ nhiều tháng qua.

Trong khi đó, thời tiết miền Bắc lúc nắng nóng gay gắt, lúc đón nhận những cơn mưa rào, gây khó khăn cho các chiến sĩ trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên, những điều đó không thể ngăn cản ý chí quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành của các chiến sĩ.

“Chúng tôi luôn cổ vũ lẫn nhau, cùng cố gắng vượt qua những khó khăn của thời tiết. Cố gắng luyện tập hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”, trung úy Quỳnh Phương nói.

Vẻ ngoài xinh đẹp, gây thương nhớ của Quỳnh Phương. Ảnh: NVCC.

Trung úy Chu Quỳnh Phương cũng không khỏi xúc động nhớ lại ngày đang thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành cũng là ngày giỗ đầu của bố. Nhưng tạm gác lại việc riêng của gia đình, bản thân chị luôn tự động viên bản thân để thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

“Lúc trước bố tôi là bộ đội – ông rất thích các chương trình diễu binh, diễu hành, các chương trình kỷ niệm lớn của đất nước. Vì vậy, càng nghĩ đến bố, tôi càng có thêm động lực để thực hiện thật tốt nhiệm vụ", trung úy Chu Quỳnh Phương chia sẻ.

Khi hình ảnh của bản thân được sự đón nhận nồng nhiệt từ rất nhiều người dân và người dùng mạng xã hội, bản thân trung úy Chu Quỳnh Phương rất bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả.

“Được bà con luôn theo dõi, ủng hộ và cổ vũ đầy nhiệt huyết, chúng tôi nguyện cống hiến hết mình chẳng ngại khó khăn. Cảm ơn triệu triệu trái tim đang hướng về ngày Đại lễ”, trung úy Chu Quỳnh Phương bày tỏ tình cảm.

Trung úy Chu Quỳnh Phương tham gia luyện tập cùng đồng đội chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra trong những ngày tới. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình duyệt binh trên các tuyến đường, trung úy Chu Quỳnh Phương cũng không khỏi xúc động khi bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh cao tuổi vừa vẫy cờ đỏ sao vàng cổ vũ, vừa rơi lệ khi thấy đoàn duyệt binh đi qua.

“Chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất xúc động. Để có được hòa bình như ngày hôm nay, biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã ngã xuống, cống hiến thanh xuân, tuổi trẻ cho nền hòa bình, độc lập dân tộc. Chúng tôi luôn luôn biết ơn các thế hệ đi trước”, trung úy Chu Quỳnh Phương chia sẻ.

Trong không khí hân hoan, rộn ràng chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước – kỷ niệm 80 năm thành công Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trung úy Chu Quỳnh Phương mong muốn thế hệ trẻ hôm nay luôn vững tin tiến về phía trước, luôn đam mê cống hiến, dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

“Được sống trong nền hòa bình ngày hôm nay, chúng ta cần cố gắng hơn nữa. Mỗi người hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách bình dị nhất, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, làm thật tốt công việc của mình đang làm và lúc nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo tiếng gọi của Tổ quốc”, trung úy Chu Quỳnh Phương nhắn nhủ.

Trung úy Chu Quỳnh Phương cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nêu cao những truyền thống tốt đẹp của Học viện Quân y, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.