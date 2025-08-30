Người dân vẫy cờ, hò reo chào đón các khối tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Hòa bình đẹp lắm
Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân "Hòa bình có đẹp không?", người dân đồng thanh trả lời "có" với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.
Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Khám phá công nghệ các UAV tác chiến, tên lửa Scud-B và dàn khí tài khủng của QĐND Việt Nam
Người dân tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được ngắm nhìn và sờ tận tay dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tên lửa Scud-B cho đến các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, xe tăng T90s hiện đại nhất.
Khí thế rợp trời ngày 2/9: Từ tiếng reo vang đến những bàn tay thầm lặng giữ sạch phố phường
Trước khi lễ diễu binh diễn ra, những công nhân môi trường và lực lượng thanh niên tình nguyện đã đến nơi người dân ngồi để thu gom rác, giữ sạch từng góc phố, từng vỉa hè.
Chốt thời gian tặng quà 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh
Theo Nghị quyết Chính phủ, thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết 1/9. Trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.
Cựu chiến binh kể về đêm thức trắng cùng đồng đội, đồng bào ở Ba Đình
Tối 29/8, trên nhiều con phố, từ những người lính năm xưa, đến thế hệ trẻ ngày nay, ai cũng mang trong mình niềm tự hào, háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng.
Cảnh hiếm thấy ở Hà Nội: "Biển người" đội mưa ngồi kín nhiều dãy phố chờ xem diễu binh, diễu hành
Tối 29/8, dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày một dài. Người dân ngồi kín dãy phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai... đợi tới sáng.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga
Vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục được mở rộng. Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can, thực hiện khám xét tại 15 địa điểm liên quan.
Infographic: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước từ 1945 tới nay
Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Chuyên gia cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9
Kẻ gian lợi dụng thông tin Nhà nước tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp 2/9 để giả mạo ứng dụng VNeID, mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tài sản.
Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9
Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đợt 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.
"Chìa khoá" để startup Việt sản xuất, xuất khẩu tài sản mã hoá ra thế giới?
Người Việt tham gia thị trường tài sản mã hoá khá sớm. Để thành công, cần sớm có chính sách rõ ràng để các startup sản xuất ra những tài sản mã hoá và xuất khẩu đi thế giới - ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI nói.
Nữ trung úy diễu binh "gây sốt" với vẻ đẹp rạng ngời: Bố là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ
Trong những ngày hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 vừa qua, nữ trung úy Chu Quỳnh Phương (công tác tại Học viện Quân y) "gây sốt" bởi nét đẹp duyên dáng và nụ cười tỏa nắng.
Cắm thanh gỗ lên loạt ngôi mộ cạnh chùa Thiên Mụ để kiểm đếm, ban quản lý dự án ở Huế nói gì?
GS.TS Triết học Thái Kim Lan, một người dân ở Huế bày tỏ bất bình khi mộ phần của người thân bà trong khu nghĩa địa cạnh chùa Thiên Mụ bị cắm những thanh gỗ một cách phản cảm.
Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng để "ăn Tết Độc lập"
Thủ tướng vừa ký Công điện số 149, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân, hoàn thành trước ngày 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Hải Phòng và Quảng Ngãi
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 2 Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Loạt sản phẩm công nghệ cao tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trưng bày các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm công nghệ cao và các thành tựu nổi bật trong kinh tế, văn hóa, KHCN, quốc phòng, khắc họa rõ nét hành trình xây dựng, phát triển đất nước.
Đà Nẵng hội tụ lợi thế để vươn lên cực tăng trưởng quốc gia
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tại phiên khai mạc Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, diễn ra sáng 28/8.
Đà Nẵng khởi công Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng
Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Mới nhất về tiêu chí tuyển chọn, lương thưởng của Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tuyển chọn Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng quốc gia, những chức danh lần đầu tiên được thiết lập, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước.
Thủ tướng: Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm là "trường học sống động"
Theo Thủ tướng, triển lãm là một "trường học sống động", với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu.