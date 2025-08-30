Người dân vẫy cờ, hò reo chào đón các khối tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Hòa bình đẹp lắm

Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân "Hòa bình có đẹp không?", người dân đồng thanh trả lời "có" với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.

Video người dân vẫy cờ, hò reo chào đón các khối diễu binh diễu hành đi qua các tuyến phố Hà Nội
Sáng 30/8, chương trình tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra.
Hơn 7h, các khối diễu binh đi qua phố Liễu Giai - Đào Tấn.
Người dân hai bên đường hò reo phấn khởi khi các khối diễu binh lần lượt đi qua. Ai nấy đều tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ bằng điện thoại, lưu giữ hình ảnh thiêng liêng của ngày hội non sông.
Sau hàng chục giờ chờ đợi, khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành khiến ai nấy đều vỡ òa trong niềm vui và sự hào hứng. Không khí trang nghiêm, hừng hực khí thế lan tỏa khắp các tuyến phố Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học...
Chị Hằng cùng con nhỏ chăm chú theo dõi từng khối diễu binh đi qua phố Liễu Giai. "Dù phải chờ đợi nhưng tôi thấy rất xứng đáng, các màn diễu binh thật mãn nhãn lắm", chị chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Khối lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Khối nữ quân nhạc.
Hai bên đường rợp cờ hoa chào đón các khối diễu binh đi qua.

