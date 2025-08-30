Người dân vẫy cờ, hò reo chào đón các khối tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Hòa bình đẹp lắm

Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân "Hòa bình có đẹp không?", người dân đồng thanh trả lời "có" với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.