Vì sao “tân binh” IPO Nông nghiệp Hòa Phát được định giá cao nhất ngành?

Nông nghiệp Hòa Phát vừa công bố giá phát hành IPO là 41.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 3,6 lần giá trị sổ sách. Mức giá này cũng cho thấy doanh nghiệp đang được định giá lên tới 11.940 tỷ đồng, cao hơn vốn hóa của nhiều đối thủ trong ngành.

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Con số này cao hơn 3,6 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu HPA (11.504 đồng/cổ phiếu). Nếu chào bán thành công, công ty dự kiến thu về 1.257 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới này được dùng để tái cơ cấu tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguồn lực đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi. Sau khi IPO, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HoSE sớm nhất vào tháng 12/2025.

Công ty hiện có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, tương ứng 255 triệu cổ phiếu lưu hành. Với giá chào bán 41.900 đồng/cp, Nông nghiệp Hòa Phát được định giá 10.684 tỷ đồng trước IPO (pre-money) và 11.940 tỷ đồng sau IPO.

Vốn kém cạnh nhưng lợi nhuận nổi trội hơn đối thủ

Nông nghiệp Hòa Phát là công ty thành viên của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) với tỷ lệ sở hữu là 99,9992% vốn, được thành lập từ năm 2016. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch.

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát nằm trong top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.

Nếu xét về vốn điều lệ, Nông nghiệp Hòa Phát có vốn điều lệ (2.550 tỷ đồng) kém cạnh hơn nhiều so với nhiều công ty đang đầu tư mảng nông nghiệp có tiếng trên sàn chứng khoán như Dabaco (Mã: DBC - 3.849 tỷ đồng), BAF Việt Nam (Mã: BAF - 3.040 tỷ), Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG - 10.054 tỷ), Masan MeatLife (Mã: MML - 3.403 tỷ), HAGL Agrico (Mã: HNG - 11.085 tỷ).

Tuy nhiên nếu xét về các chỉ số sinh lời, kết quả của công ty con của Hòa Phát lại nổi trội hơn.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2025.

Xét số liệu mới nhất về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Nông nghiệp Hòa Phát đạt 6.259 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.297 tỷ đồng, tăng trưởng 880% và vượt lợi nhuận cả năm 2024. Như vậy tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu là 20,7%, tức là cứ 100 đồng doanh thu đem về, doanh nghiệp lãi gần 21 đồng.

Theo thống kê, doanh thu thuần của Nông nghiệp Hòa Phát cao hơn nhiều lần số liệu của HAGL Agrico (431 tỷ đồng), gần bằng công ty con của Tập đoàn Masan là Masan MEATLife (6.793 tỷ), và bằng một nửa con số 12.270 tỷ đồng của “ông trùm” chăn nuôi Dabaco.

Song, lợi nhuận sau thuế cho thấy công ty con của Hòa Phát lại nổi trội hơn. Thành quả 1.297 tỷ đồng của Nông nghiệp Hòa Phát chỉ thấp hơn vài chục tỷ đồng của Dabaco, và cao hơn nhiều lần lợi nhuận của Masan MEATLife, Nông nghiệp BAF hay HAGL Agrico.

Điều bất ngờ hơn là tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu của công ty nông nghiệp thuộc Tập đoàn Hòa Phát xấp xỉ đạt 21%, vượt trội hơn số còn lại.

Đây có thể là một trong các lý do khiến cho định giá của Nông nghiệp Hòa Phát cao hơn những đối thủ trong ngành, cũng như cao hơn 3,6 lần giá trị sổ sách.

Như đã đề cập ở trên, nếu phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu, định giá của công ty là 11.940 tỷ đồng sau IPO, lớn nhất trong các công ty mảng chăn nuôi.

Nguồn: Tổng hợp.

Miếng bánh thị trường nghiêng về doanh nghiệp ngoại, Hòa Phát có còn chỗ đứng?

Cơ cấu ngành chăn nuôi ngày càng dịch chuyển về phía doanh nghiệp. Nếu như năm 2024, thị phần của khối doanh nghiệp là 49% - thấp hơn con số 51% của khối hộ chăn nuôi thì theo thống kê của Chứng khoán VCBS tại thời điểm cuối quý 1/2025, khối doanh nghiệp đã chiếm tới 65% và đẩy thị phần của các hộ chăn nuôi chỉ còn 35%.

Luật chăn nuôi đã bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025 nên phần lớn nông hộ không thể đáp ứng tiêu chuẩn chăn nuôi, các doanh nghiệp cũng giảm số lượng trại liên kết với nông dân trong khi dịch bệnh vẫn chưa được xử lý triệt để khiến chi phí tiêu hủy heo tăng cao – VCBS nêu các lý do để đưa đến dự báo về việc cơ cấu chăn nuôi của hộ nông dân sẽ tiếp tục thu hẹp về mức 25% cho đến năm 2030.

Thống kê của AgroMonitor hồi tháng 6/2025 cho biết các công ty chăn nuôi lớn tiếp tục có xu hướng tăng đàn nái trong năm 2025, đặc biệt tại khu vực miền Nam ở nửa cuối năm sau giai đoạn dịch bệnh kéo dài.

Qua điều tra thực địa và tham vấn, đơn vị nghiên cứu này ước tính đàn heo nái sinh sản của Việt Nam năm 2024 có hơn 2 triệu con (doanh nghiệp chiếm 44%) và dự báo năm 2025 tăng lên 2,15 triệu con.

Trong đó, C.P. Việt Nam đang thống trị toàn ngành chăn nuôi heo khi sở hữu đàn heo nái lớn nhất tại cả 2 miền Nam và Bắc. Công ty chăn nuôi đến từ Thái Lan hoạt động tại Việt Nam theo mô hình liên kết hộ nông dân, sở hữu số đàn nái tại thời điểm tháng 6/2025 lên tới gần 350.000 con, tức tương đương hơn 16% tổng đàn nái toàn quốc (theo số liệu của AgroMonitor).

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Hòa Phát.

Thực tế, Việt Nam là thị trường chính đồng thời là động lực tăng trưởng của Tập đoàn C.P Thái Lan, chiếm 21% tổng doanh thu của tập đoàn, vượt mặt thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, còn có một đại gia chăn nuôi cũng có tiếng tăm khác là CJ Vina Agri của Hàn Quốc.

Nếu so sánh với các “ông lớn" nước này, Nông nghiệp Hòa Phát vẫn được coi là “tay chơi mới”, còn nhiều điều để phải làm, nhất là việc giành giật thị phần vốn chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp ngoại.

Có thể thấy, tham vọng IPO và đưa cổ phiếu lên HOSE đang cho thấy Tập đoàn Hòa Phát thực sự đặt nhiều kỳ vọng với mảng nông nghiệp này, khi đây là cơ hội để tập đoàn huy động nguồn vốn từ bên ngoài, từ đó mở rộng về quy mô, xây dựng các kênh phân phối để từng bước chiếm được niềm tin người tiêu dùng.