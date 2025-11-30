Vụ đấu thầu Thuận An gây thiệt hại 120 tỷ đồng: Hàng loạt bị cáo xin giảm hình phạt

TAND Tối cao tại Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay đã có 3 bị cáo xin rút đơn kháng cáo.

Dự kiến, ngày 18/12 tới đây, TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An). Phiên tòa dự kiến được diễn ra trong 2 ngày.

Thời gian qua, TAND Tối cao tại Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 17 bị cáo. Đến thời điểm hiện nay, có 3 bị cáo xin rút đơn kháng cáo.

Trong số 17 bị cáo kháng cáo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng 8 bị cáo khác đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, còn có 7 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Trước đó, từ ngày 8 đến 18/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo đó, Nguyễn Duy Hưng, bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Các gói thầu gồm: cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), quốc lộ 14E.

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND một số tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó, Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời, hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định, để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán....

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án, để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.