Lời khai Chủ tịch Tập đoàn Thuận An về bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao

Tại phiên tòa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai việc tiếp cận, nhờ cựu Bí thư Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái để trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Ông Thái sau đó nhờ lại Hưng tổ chức bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao.

Sáng 8/9, TAND TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lần đầu khai tại toà

Là người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thừa nhận nội dung trong cáo trạng. Bị cáo khai Tập đoàn Thuận An thành lập với vốn điều lệ 800 tỷ đồng và bản thân chiếm 86% cổ phần, vợ nắm hơn 10%.

Hưng lần lượt khai về quá trình thực hiện hành vi vi phạm đấu thầu tại nhiều dự án lớn: gói thầu xây dựng cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2); các gói thầu XD01, XD02 thuộc dự án quốc lộ 14E do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng.

Cụ thể, Nguyễn Duy Hưng khai có quan hệ quen biết cựu Bí thư tỉnh Bắc Giang là Dương Văn Thái (nhà chức trách đã tách hồ sơ vụ việc liên quan ông Thái, điều tra xử lý riêng).

Khi biết UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) sắp đấu thầu xây dựng cầu Đồng Việt, Hưng hẹn gặp ông Thái để xin cho Tập đoàn Thuận An thi công.

Trước khi đi gặp ông Thái, Hưng gặp Phạm Thái Hà (cựu Phó chánh Văn phòng Quốc hội) để kể chuyện đi Bắc Giang gặp ông Thái. Hưng nhờ ông Hà tác động đến ông Thái

Hưng khai tại toà: “Bị cáo hỏi anh Hà khi gặp anh Thái có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nói chuyện hay không? Anh Hà bảo nên”.

Hưng trình bày, khi đến gặp ông Thái có nhắn tin cho Phạm Thái Hà để xin gặp lãnh đạo cấp cao, nhưng ông Hà nói bận, đề nghị tự gọi cho lãnh đạo hoặc thông qua thư ký. Tuy nhiên, thời điểm đó, do ông Dương Văn Thái đã nhận lời giúp Tập đoàn Thuận An nên Hưng không thực hiện cuộc gọi tới lãnh đạo.

“Anh Thái nói cầu Đồng Việt là dự án công nghệ cao, các doanh nghiệp ở Bắc Giang không làm được, nếu Thuận An và liên danh đủ năng lực, ông sẽ ủng hộ”, Hưng trình bày ở toà.

Hưng khai sau buổi gặp trên khoảng 2 tuần, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An.

Cũng trong bữa ăn, Hưng kể quen biết với bị cáo Lê Ô Pích, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ). Tuy vậy, bị cáo nói không tác động ông Pích, mà chỉ nhờ ông Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang, giúp Thuận An trúng thầu, thống nhất chi lại 3% giá trị thanh toán trước thuế.

Hành vi vi phạm đấu thầu của Nguyễn Duy Hưng tại dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng.

"Sau khi trúng thầu, bị cáo có đến gặp anh Pích và đưa 1 tỷ đồng", Hưng khai tại toà. Bị cáo này cho biết đã đưa tiền cho ông Dương Văn Thái và một số cá nhân khác ở Bắc Giang.

Quá trình điều tra, ông Dương Văn Thái thừa nhận được Thuận An tặng 900 triệu đồng. Đến nay đã nộp lại số tiền và nộp thêm 7,1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Những lần đi “cảm ơn” tiền tỷ

Với dự án cầu Vĩnh Tuy 2, bị cáo Hưng khai nhận do từng tham gia nhiều dự án ở Hà Nội, nên quen biết bị cáo Hoàng Văn Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội. Hưng chủ động gặp Tuấn xin để Tập đoàn Thuận An được thi công cầu Vĩnh Tuy 2.

“Sau một bữa ăn sáng ở nhà lãnh đạo, anh Tuấn thấy bị cáo có quan hệ, công ty có năng lực nên đồng ý để Thuận An thi công”, Hưng khai. Việc vi phạm đấu thầu tại dự án này gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nhiều cá nhân tại Ban quản lý dự án Hà Nội được Thuận An “cảm ơn”, trong đó có các ông: Hoàng Văn Tuấn nhận 1,8 tỷ đồng; Nguyễn Chí Cường – Phó Giám đốc - nhận 2 tỷ đồng; Phạm Văn Duân - Phó Giám đốc - nhận 2,3 tỷ đồng.

Tương tự, tại các dự án ở tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Bộ Giao thông Vận tải, bị cáo Hưng cũng lợi dụng mối quan hệ để vi phạm đấu thầu, giúp Thuận An trúng thầu thi công.

Viện kiểm sát cáo buộc chuỗi hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.