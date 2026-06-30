close Đăng nhập

Hàng trăm diễn giả quốc tế dự Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 9/7-10/7 với loạt phiên thảo luận chuyên đề với sự quy tụ của hàng trăm diễn giả là các chuyên gia kinh tế - tài chính toàn cầu.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Andre Pierre Gentzsch, Phó chủ tịch Horecfex Việt Nam- đơn vị đồng hành tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh XM.
Ông Andre Pierre Gentzsch, Phó chủ tịch Horecfex Việt Nam- đơn vị đồng hành tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh XM.

Chiều 30/6, tại Furama Resort Đà Nẵng, Ban tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 - Vietnam Financial Forum 2026 (VFF 2026) đã công bố thông tin về chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 9/7-10/7 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 là hoạt động thảo luận, đối thoại chuyên ngành về tương lai của thị trường tài chính Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thuộc Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026.

VFF 2026 quy tụ hơn 350 đại biểu gồm chuyên gia kinh tế - tài chính, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính trong nước và quốc tế.

Ông Andre Pierre Gentzsch, Phó chủ tịch Horecfex Việt Nam- đơn vị đồng hành tổ chức cho biết các diễn giả tham gia diễn đàn là các chuyên gia hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều đại sứ, cựu đại sứ từ các quốc gia, lãnh đạo các tổ chức tài chính trên thế giới đến Đà Nẵng để cung cấp thông tin toàn cảnh về bức tranh tài chính hiện nay.’

“Trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia đang đứng trước bước ngoặt chuyển dịch mạnh mẽ, VFF 2026 đóng vai trò như chiếc cầu nối vững chắc đưa các định hướng chính sách tiệm cận thực tiễn thị trường. Đây cũng là cơ hội mang tính chiến lược để thành phố Đà Nẵng khẳng định năng lực cốt lõi, sẵn sàng trở thành trung tâm đổi mới tài chính, thu hút các dòng vốn quốc tế và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả”, ông Andre Pierre Gentzsch chia sẻ.

anh-2.png
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hàng trăm diễn giả thế giới đến Đà Nẵng bàn về tương lai thị trường tài chính Việt Nam và khu vực. Ảnh XM.

Đối với Đà Nẵng, VFF 2026 là bệ phóng nâng tầm vị thế thành phố, biến nơi đây thành điểm hẹn thường niên của dòng vốn và tư duy tài chính toàn cầu. Tác động từ sự kiện có sức lan tỏa lớn, tạo xung lực thúc đẩy các ngành công nghệ cao, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch MICE và làm phong phú thêm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại miền Trung.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị (có thu phí) với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song, tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư. VFF 2026 hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành từ hiện đại hóa thị trường vốn, giải pháp tài chính số, tối ưu hạ tầng tài chính đến thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững và hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm đang định hình lại cục diện kinh tế.

Xuyên suốt diễn đàn là các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công nghệ mới đang tác động đến ngành tài chính toàn cầu.

Sau VFF 2026, diễn đàn sẽ được tổ chức thường niên, luân phiên giữa TP Đà Nẵng và TP HCM nhằm thúc đẩy thị trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng và TP HCM đang xây dựng và định hình Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC).

Tin liên quan

Từ khóa:

#Diễn đàn Tài chính Việt Nam #Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD

VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD

Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners – MLAUBs) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Từ sinh trắc học đến giải ngân online: SHB gia tăng tiện ích số dành cho khách hàng doanh nghiệp

Từ sinh trắc học đến giải ngân online: SHB gia tăng tiện ích số dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục cập nhật các tính năng mới trên ứng dụng Ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp (SHB Corporate Mobile), bao gồm bổ sung sinh trắc học qua VNeID, đăng ký phát hành thẻ online và đăng ký giải ngân vay online. Các tiện ích mới giúp khách hàng doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm giấy tờ, hạn chế việc phải đến quầy và chủ động hơn trong quản trị tài chính trên kênh số.

Đại diện Công ty TNHH T&T Retail (thành viên Tập đoàn T&T Group) và Công ty Cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Little Hong Kong

T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia

Không chỉ là dự án hợp tác đầu tiên giữa T&T Retail và Công ty Cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng, Little Hong Kong còn tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển những điểm đến thương mại - dịch vụ mang bản sắc riêng, góp phần gia tăng sức sống và giá trị bền vững cho các khu đô thị của T&T Group.