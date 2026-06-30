Hàng trăm diễn giả quốc tế dự Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 9/7-10/7 với loạt phiên thảo luận chuyên đề với sự quy tụ của hàng trăm diễn giả là các chuyên gia kinh tế - tài chính toàn cầu.

Chiều 30/6, tại Furama Resort Đà Nẵng, Ban tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 - Vietnam Financial Forum 2026 (VFF 2026) đã công bố thông tin về chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 9/7-10/7 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 là hoạt động thảo luận, đối thoại chuyên ngành về tương lai của thị trường tài chính Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thuộc Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026.

VFF 2026 quy tụ hơn 350 đại biểu gồm chuyên gia kinh tế - tài chính, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính trong nước và quốc tế.

Ông Andre Pierre Gentzsch, Phó chủ tịch Horecfex Việt Nam- đơn vị đồng hành tổ chức cho biết các diễn giả tham gia diễn đàn là các chuyên gia hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều đại sứ, cựu đại sứ từ các quốc gia, lãnh đạo các tổ chức tài chính trên thế giới đến Đà Nẵng để cung cấp thông tin toàn cảnh về bức tranh tài chính hiện nay.’

“Trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia đang đứng trước bước ngoặt chuyển dịch mạnh mẽ, VFF 2026 đóng vai trò như chiếc cầu nối vững chắc đưa các định hướng chính sách tiệm cận thực tiễn thị trường. Đây cũng là cơ hội mang tính chiến lược để thành phố Đà Nẵng khẳng định năng lực cốt lõi, sẵn sàng trở thành trung tâm đổi mới tài chính, thu hút các dòng vốn quốc tế và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả”, ông Andre Pierre Gentzsch chia sẻ.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hàng trăm diễn giả thế giới đến Đà Nẵng bàn về tương lai thị trường tài chính Việt Nam và khu vực. Ảnh XM.

Đối với Đà Nẵng, VFF 2026 là bệ phóng nâng tầm vị thế thành phố, biến nơi đây thành điểm hẹn thường niên của dòng vốn và tư duy tài chính toàn cầu. Tác động từ sự kiện có sức lan tỏa lớn, tạo xung lực thúc đẩy các ngành công nghệ cao, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch MICE và làm phong phú thêm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại miền Trung.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị (có thu phí) với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song, tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư. VFF 2026 hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành từ hiện đại hóa thị trường vốn, giải pháp tài chính số, tối ưu hạ tầng tài chính đến thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững và hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm đang định hình lại cục diện kinh tế.

Xuyên suốt diễn đàn là các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công nghệ mới đang tác động đến ngành tài chính toàn cầu.

Sau VFF 2026, diễn đàn sẽ được tổ chức thường niên, luân phiên giữa TP Đà Nẵng và TP HCM nhằm thúc đẩy thị trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng và TP HCM đang xây dựng và định hình Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC).