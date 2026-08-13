Nạn nhân bị thương thương tích trên 81% do tai nạn giao thông có thể được hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông, mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Chiều 13/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 1/9 sẽ chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ.

Theo quy định mới, Quỹ có thể hỗ trợ các trường hợp gồm: Nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong do TNGT gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu; các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do TNGT.

Trong đó, tại Điều 12 Nghị định số 279/2025 quy định mức chi tối đa. Cụ thể, nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc.

Gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc.

Trường hợp nạn nhân bị thương trên 81%, Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Ngoài ra, đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Hoạt động tuyên truyền không được Nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được hỗ trợ với mức tối đa tương ứng 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Đây là các mức hỗ trợ tối đa, còn việc quyết định mức chi cụ thể phải căn cứ hồ sơ, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Từ 1/9, nạn nhân TNGT bị thương nặng có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng. Ảnh: Cục CSGT.

Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ có thể gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn hai ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, việc lập đề nghị chi được thực hiện theo thời hạn quy định.

Cơ quan đầu mối tiếp nhận, lập hồ sơ gồm: Đơn vị thuộc Cục CSGT; Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền.

Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng còn có trách nhiệm chủ động rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ để lập hồ sơ đề nghị chi từ quỹ.

Cơ quan chức năng đánh giá, việc triển khai chính sách hỗ trợ từ quỹ góp phần chia sẻ khó khăn với nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNGT; đồng thời, huy động thêm nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, quỹ cũng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền và hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.