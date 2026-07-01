Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm 2 ủy viên Ban Thường vụ, 1 phó chủ tịch UBND thành phố cùng 14 vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đợt kiện toàn nhân sự mới.

Chiều 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;

Phân công, điều động, chỉ định bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ;

Phân công, điều động, chỉ định ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn;

Phân công, điều động, chỉ định ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch;

Phân công, điều động ông Nguyễn Như Công, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch;

Phân công, điều động bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, Chủ tịch HĐND phường đến nhận công tác tại UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố; đồng thời, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (kiêm nhiệm).

Phân công, điều động ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, Chủ tịch HĐND phường đến nhận công tác tại UBND thành phố, giới thiệu, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố.

Điều động, chỉ định ông Trần Hải Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn.

Điều động ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành, Chủ tịch HĐND xã đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Điều động, chỉ định ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

Điều động, chỉ định ông Đinh Văn Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn, Chủ tịch UBND xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh.

Điều động, chỉ định ông Tăng Ngọc Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên.

Cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn đối với ông Nguyễn Thế Đức; chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thu Bồn.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc đối với ông Nguyễn Minh Xinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc để phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh, Chủ tịch UBND xã giữ chức Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Với quyết định này, đây là đợt điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt có số lượng nhiều nhất của Đà Nẵng sau thời điểm hợp nhất với Quảng Nam.