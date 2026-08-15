Thủ tướng yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khay ăn thực tế của học sinh.

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Chỉ thị nêu thực trạng còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực tới sức khoẻ, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý liên quan chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; nhiều trường hợp sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc thực phẩm.

Để chấn chỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong quý III rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động, dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục, tổ chức và hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập thể căng-tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong cơ sở giáo dục; chấm dứt tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp.

Phụ huynh được xem hóa đơn, ảnh thực phẩm, khay ăn của con mỗi ngày. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định, để xảy ra ngộ độc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng hay tình trạng "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, lực lượng công an cần đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính cảnh tỉnh, răn đe; tiếp tục tập trung công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm và vụ việc liên quan thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; lập danh sách, kiểm tra, đánh giá năng lực, điều kiện bảo đảm của các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng chỉ đạo “kiên quyết dừng hợp đồng đối với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho cơ sở giáo dục không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp...