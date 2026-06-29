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Đà Nẵng "nâng hạng" 10 xã lên phường

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

HĐND TP Đà Nẵng chính thức thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã.

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Xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng chính thức được "nâng hạng" thành phường Hoà Vang.
Xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng chính thức được "nâng hạng" thành phường Hoà Vang.

Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết thành lập 10 phường: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước, Thăng Bình trên cơ sở nguyên trạng 10 xã.

Theo Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, Đề án thành lập các phường được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã hiện nay.

Qua rà soát, các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình cơ bản bảo đảm các tiêu chí thành lập phường theo quy định.

Để đảm bảo quy định, TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy ý kiến người dân tại 10 xã đề xuất thành lập phường bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Tổng số hộ gia đình của 10 xã là 114.097 hộ. Trong đó 108.599 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt 95,1%. Số hộ đồng ý là 108.038 hộ, đạt 99,4% số hộ tham gia; số hộ không đồng ý là 548 hộ, chiếm 0,5%; số phiếu không hợp lệ là 13, chiếm 0,01%.

Như vậy, sau khi được Trung ương quyết định công nhận phường đối với 10 xã này, thành phố Đà Nẵng sẽ có 33 phường, 60 xã và 1 đặc khu.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #HĐND TP Đà Nẵng

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