LPBank Plus thắng lớn tại Sao Khuê 2026, ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc ngành Công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định vị thế tại giải thưởng công nghệ danh giá

Vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của Hội đồng chuyên môn, đồng thời đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về bảo mật, hiệu năng vận hành, mức độ hoàn thiện công nghệ và khả năng nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong giao dịch tài chính số, LPBank Plus đã vinh dự được xướng tên là Sản phẩm xuất sắc của Ngành Công nghệ số Việt Nam.

Điểm nổi bật của LPBank Plus nằm ở việc ứng dụng công nghệ AI vào trải nghiệm ngân hàng hằng ngày. Trong đó, tính năng LP Pay – trợ lý AI hỗ trợ chuyển tiền bằng hội thoại – được xem là đột phá trong lĩnh vực ngân hàng số. Thay vì thao tác theo quy trình truyền thống, giờ đây khách hàng có thể thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên như đang trò chuyện với một trợ lý cá nhân, hệ thống AI sẽ tự động phân tích yêu cầu, nhận diện thông tin và hoàn tất giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh đột phá về AI, LPBank Plus còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ tư duy thiết kế gắn liền với trải nghiệm khách hàng theo từng phân khúc. Dựa trên các nghiên cứu sâu sắc về hành vi và nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm người dùng, LPBank đã phát triển ứng dụng theo mô hình cốt lõi “3S” (Simple - Smart - Safe). Triết lý này được thể hiện nhất quán từ giao diện trực quan cho đến các tính năng cá nhân hóa, hướng tới việc mang lại một không gian ngân hàng số đơn giản, thông minh và an toàn hơn.

Đánh giá về sản phẩm, đại diện Ban Tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2026 nhận định: "Việc ứng dụng AI hay các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào lĩnh vực tài chính đang là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, cách LPBank Plus đưa các công nghệ lõi này vào thực tiễn giao dịch hàng ngày để tạo ra một không gian giao dịch tự nhiên, mượt mà và an toàn là một bước tiến rất đáng ghi nhận. Sản phẩm đã vượt ra khỏi giới hạn của một công cụ thanh toán thông thường, thực sự mang lại trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc cho người dùng”.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức và dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, được xem là “thước đo” uy tín của ngành công nghệ số Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 24 của giải thưởng này với hệ thống tiêu chí đánh giá được nâng cấp theo hướng toàn diện hơn, tập trung vào mức độ trưởng thành công nghệ, hiệu quả vận hành và giá trị thực tiễn của sản phẩm đối với thị trường.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê 2026

Ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Một trong những dấu ấn quan trọng của LPBank Plus tại Sao Khuê 2026 là việc chính thức xuất hiện trên “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026”. Theo VINASA, đây là hệ thống tham chiếu quy mô quốc gia nhằm định vị năng lực các doanh nghiệp công nghệ trong bức tranh tổng thể của ngành công nghệ số Việt Nam. Bản đồ được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học, giúp Chính phủ, doanh nghiệp và thị trường nhận diện những giải pháp công nghệ có độ trưởng thành cao, khả năng ứng dụng thực tiễn và tiềm năng tạo giá trị cho nền kinh tế số.

Sự góp mặt của LPBank Plus trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 cho thấy năng lực công nghệ và sản phẩm số của LPBank đang từng bước được định vị trong hệ sinh thái công nghệ quốc gia. Đây cũng là dấu mốc phản ánh định hướng đầu tư bài bản của ngân hàng trong quá trình xây dựng nền tảng cạnh tranh dài hạn trên thị trường tài chính số.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 càng có ý nghĩa khi LPBank Plus được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Ngân hàng. Việc ứng dụng được tự thiết kế, xây dựng và vận hành cho thấy nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, năng lực nội tại và chiến lược chuyển đổi số quyết liệt của LPBank trong thời gian qua.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm nền tảng phát triển, LPBank Plus được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng trải nghiệm tài chính số thuận tiện, an toàn cho người dùng, đồng thời thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Trong giai đoạn tiếp theo, LPBank đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng việc ứng dụng các công nghệ mới để cá nhân hóa sâu hơn nữa các dịch vụ tài chính, tối ưu trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng để LPBank hiện thực hóa mục tiêu trở thành định chế tài chính bán lẻ hiện đại, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.