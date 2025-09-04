Vết xước nhỏ suýt cướp mạng sống người đàn ông 51 tuổi

Một vết gai đâm tưởng chừng vô hại đã khiến ông L.V.T, 51 tuổi ở Sơn La, rơi vào sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nguy kịch tính mạng. May mắn sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, ông đã qua cơn nguy kịch.

Nguy kịch chỉ vì một vết xước nhỏ

Trong lúc đi làm ruộng, ông T. vô tình bị gai đâm vào đùi. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, ông chủ quan không xử lý. Vài ngày sau, vùng đùi sưng đau, da chuyển màu đen, nổi nhiều bọng nước lớn. Khi tình trạng nặng dần, ông mới đi khám thì đã được chẩn đoán viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: suy đa tạng, vùng đùi phải hoại tử đen, nổi bọng nước đường kính tới 10 cm. Ông phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết do bệnh nhân mắc gout nhiều năm nhưng không điều trị đúng nên sức đề kháng kém. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập, lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau hơn 10 ngày hồi sức tích cực, ông T. may mắn vượt qua, được cai thở máy, vùng hoại tử được làm sạch, các mô dần hồi phục.

Theo bác sĩ Hưng, ông T. mắc viêm cân mạc hoại tử – một tình trạng nhiễm khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập từ vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ. Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu cấp cứu muộn.

Những đối tượng có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường, xơ gan, nghiện rượu hay người dùng corticoid lâu ngày… càng dễ bị vi khuẩn tấn công, nếu không xử lý sớm, nguy cơ mất mạng là rất lớn.

Trường hợp của ông T. là lời cảnh báo rõ ràng: tuyệt đối không coi thường vết thương ngoài da, dù nhỏ đến đâu. Bác sĩ Hưng khuyến cáo khi lao động trong môi trường bùn đất, rác thải, gai góc, người dân cần mang găng tay, ủng, quần áo bảo hộ để hạn chế xây xước. Nếu không may bị thương, cần rửa sạch, sát trùng ngay và theo dõi sát diễn biến.

“Đừng lơ là vì chỉ một vết thương tưởng chừng nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Câu chuyện của người đàn ông Sơn La một lần nữa nhắc nhở rằng sự chủ quan trước những vết thương nhỏ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.