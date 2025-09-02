Trên 1.300 người gặp vấn đề sức khỏe được xử lý, cấp cứu an toàn trong ngày hội lớn 2/9

Với 211 tổ y tế, 1.097 nhân viên, 134 xe cứu thương và các lều cấp cứu được chuẩn bị như bệnh viện dã chiến, công tác y tế đã bảo đảm an toàn cho hàng vạn người dân và lực lượng tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các bác sĩ hỗ trợ y tế cho người dân, đại biểu tham gia sự kiện A80

Lều y tế như bệnh viện dã chiến giữa quảng trường Ba Đình

Sáng sớm 2/9, VietTimes có mặt tại lều y tế số 1 ở nút giao Tôn Thất Đàm – Hùng Vương, chứng kiến các thầy thuốc tất bật cấp cứu cho người dân hay đại biểu cần hỗ trợ y tế.

Bác sĩ Hoàng Thị Oanh và bác sĩ Nguyễn Thùy Trang của Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết lều y tế này được trang bị 85 đầu thuốc và thiết bị thiết yếu, tương đương một phòng cấp cứu của bệnh viện dã chiến.

Danh mục thuốc, vật tư do Sở Y tế Hà Nội cấp phát trải rộng từ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa đến da liễu, kháng sinh, dịch truyền, cùng các thiết bị hỗ trợ cấp cứu.

“Lều y tế có nhiệm vụ xử trí ngay các ca cấp cứu ban đầu, giảm tải cho các bệnh viện, đồng thời, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực tập trung đông đúc. Với ca nặng, chúng tôi sẽ sơ cứu, ổn định tình trạng rồi chuyển đến bệnh viện gần nhất” - bác sĩ Oanh cho biết thêm.

Cho đến kết thúc buổi lễ 2/9, riêng tổ y tế này đã hỗ trợ cho hàng chục người, chủ yếu do bị ngất xỉu, choáng vì nắng nóng, tụt huyết áp vì đứng lâu; chấn thương nhẹ do chen lấn; rối loạn nhịp tim, khó thở ở người cao tuổi, bệnh nhân tim mạch, hô hấp...

Ngoài ra, các bác sĩ còn xử trí ngay nhiều ca đau bụng, tiêu chảy, nôn; dị vật đường thở; bỏng nhẹ, vết thương phần mềm, phản ứng dị ứng và sốc phản vệ cần can thiệp kịp thời...

Nhờ hệ thống lều y tế đặt tại nhiều điểm trọng yếu, người dân gặp sự cố sức khỏe đều được nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ. Các đội cấp cứu cơ động cùng xe cứu thương cũng được bố trí sẵn sàng để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn.

113 ca nặng được chuyển viện an toàn, kịp thời

Trao đổi với Viettimes, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết tính đến 12h30 hôm nay, 2/9, các tổ y tế đã tiếp nhận và xử trí 1.315 trường hợp, trong đó có 113 ca nặng phải chuyển viện.

Trong đó, các tổ y tế của Sở Y tế Hà Nội xử trí 664 trường hợp, trong đó 75 ca nặng phải chuyển viện; lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng phải chuyển viện; khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó, 10 ca nặng phải chuyển viện; Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 ca và Bệnh viện E tiếp nhận 5 ca.

Ông Đức cho biết thêm đã có 211 tổ y tế được bố trí với 1.097 nhân viên và 134 xe cứu thương ứng trực liên tục từ 12h ngày 1/9, phân bổ tại nhiều điểm dọc các tuyến phố có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Công tác điều phối chặt chẽ giúp nhiều ca bệnh được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, không để xảy ra tình huống khẩn cấp ngoài tầm kiểm soát. Tất cả bệnh nhân chuyển viện đều được bảo đảm an toàn, tiếp nhận nhanh chóng tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý là sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng: Sở Y tế Hà Nội, quân y, y tế công an và nhiều bệnh viện lớn. Nhờ đó, công tác cấp cứu và khám, chữa bệnh được triển khai nhịp nhàng, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thu hút hàng chục nghìn người tham dự tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Hà Nội. Vì thế, việc bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn có ý nghĩa rất quan trọng.

Ngành y tế đã huy động lực lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu nhân lực đến thuốc men, trang thiết bị. Con số hơn 1.300 ca được xử trí trong ngày lễ 2/9, gần 500 ca được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt, hàng trăm tổ y tế và trên một nghìn y, bác sĩ ứng trực suốt những ngày qua là minh chứng rõ ràng cho sự hy sinh thầm lặng của lực lượng áo trắng góp phần quan trọng làm nên thành công chung của "ngày hội non sông", giúp hàng vạn người dân yên tâm tham dự lễ kỷ niệm trong niềm xúc động và tự hào.