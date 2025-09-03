Bộ Y tế đề nghị luân chuyển, điều động nhân lực về tuyến xã

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ y tế về tuyến xã, nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn, phục vụ người dân thuận tiện và hiệu quả.

Cần đảm bảo nhân lực y tế về tuyến xã để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký văn bản đề nghị UBND và Sở Y tế các tỉnh, thành phố luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ y tế về tuyến xã.

Đây là bước triển khai Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo mô hình mới, các đơn vị sự nghiệp y tế như trạm y tế xã được chuyển về UBND cấp xã quản lý, nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở. Các trung tâm y tế huyện sẽ chuyển về Sở Y tế quản lý để cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường.

Để duy trì dịch vụ y tế tại cơ sở, Bộ Y tế đề nghị UBND và Sở Y tế các địa phương xây dựng kế hoạch luân phiên, điều động nhân lực từ các bệnh viện, trung tâm y tế và đơn vị liên quan.

Theo Bộ Y tế, tối thiểu mỗi xã cần một cán bộ chuyên môn y tế tại Phòng Văn hóa – Xã hội và một bác sĩ trực tiếp làm việc tại Trạm Y tế xã. “Việc bố trí này nhằm bảo đảm hệ thống y tế cơ sở vận hành liên tục, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kỹ thuật trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính” - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh trong công văn.

Trước đó, tháng 6/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 20/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường, đặc khu. Hiện Bộ đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 01-TB/ĐU ngày 2/4/2025, Bộ Y tế đang xây dựng đề án đưa 1.000 bác sĩ về tuyến cơ sở. Mục tiêu là củng cố y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, thuận tiện và có chất lượng, từ trung ương đến địa phương.

Theo Bộ Y tế, việc điều động, luân chuyển và bổ sung nhân lực y tế về tuyến xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và điều trị cho người dân ngay tại cộng đồng, phù hợp với yêu cầu đổi mới hệ thống y tế trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay.