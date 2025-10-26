Top 10 khẩu súng bắn tỉa có sức mạnh "khủng" nhất thế giới

Sức mạnh không chỉ nằm ở một viên đạn lớn, mà ở cách mà viên đạn đó, khẩu súng bắn viên đạn và con người sử dụng nó phối hợp với nhau. Một hệ thống bắn tỉa mạnh bao gồm viên đạn mạnh (như .50 BMG hoặc .338 Lapua), một cây súng được chế tạo để bắn chính xác và một xạ thủ cùng quan sát viên (spotter) được huấn luyện để đọc hướng gió, khoảng cách và thời tiết.

Cả ba yếu tố đều quan trọng nếu bạn muốn trúng mục tiêu ở tầm rất xa và gây tổn hại thực sự tới thiết bị hoặc sinh lực. Dưới đây là danh sách gồm 10 khẩu súng bắn tỉa mạnh nhất hiện nay, kèm với yếu tố làm nó trở nên đặc biệt, cỡ đạn thông thường và tầm bắn.

1. CheyTac M200 Intervention

Cỡ đạn: .408 CheyTac hoặc .375 CheyTac

Tầm hiệu quả: Hơn 2.500 yards (2.286 m)

Hệ thống bắn tỉa CheyTac M200 coi khẩu súng là một hệ thống toàn diện: đạn đặc chủng, súng, máy tính, cảm biến thời tiết và laze đo khoảng cách. Đạn bay phẳng, giữ năng lượng ở cự ly xa. Bộ khung xương nhẹ, cột sống điều chỉnh và rail mô-đun khiến phiên bắn lâu trở nên dễ chịu hơn cho xạ thủ. M200 được coi là mốc tham chiếu cho hệ thống tỉa tầm siêu xa.

2. Desert Tech HTI

Cỡ đạn: .50 BMG, .416 Barrett, .375 CheyTac

Tầm hiệu quả: Hơn 2.000 m

HTI (Hard Target Interdiction) là thiết kế theo nhu cầu thực chiến ở phân khúc siêu tầm xa và chống vật liệu. Kiểu bullpup giúp chiều dài tổng ngắn hơn mà không hy sinh chiều dài nòng, cải thiện cơ động. Khung gia công chất lượng cao, chịu sốc tốt, thích hợp vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Được ưa chuộng bởi xạ thủ đặc nhiệm, nhà thầu an ninh tư nhân và các đơn vị đặc nhiệm.

3. McMillan TAC-50

Cỡ đạn: .50 BMG (12.7×99 mm NATO)

Tầm hiệu quả: 1.800–2.200 m (kỷ lục: 3.540 m)

TAC-50 nổi tiếng nhờ hiệu suất thực tế trong chiến dịch và kỷ lục bắn xa. Nòng nhiều rãnh (fluted), cò chất lượng, báng thiết kế thoải mái cho thao tác nằm bắn. Giảm giật nhờ phanh ống và giá ba chân mạnh. Được dùng cho trinh sát, chống tỉa và vô hiệu hóa trang bị.

4. Cadex Defense CDX-50 Tremor

Cỡ đạn: .50 BMG (phiên bản .416 Barrett có sẵn)

Tầm hiệu quả: Tấn công tầm cực xa (trên 1.500 m)

CDX-50 có phanh nòng đôi, má kê cằm điều chỉnh, báng gập và thanh ray toàn chiều dài cho hệ thống quang học hiện đại. Độ tin cậy, bền bỉ và tính linh hoạt khiến nó được lực lượng bảo an ưu chuộng khi cần hỏa lực tầm xa ổn định.

5. Barrett M82 / M107

Cỡ đạn: .50 BMG

Tầm hiệu quả: ~1.830 m (2.000 yards)

Barrett M82 (M107 trong biên chế quân sự) là súng bắn tỉa bán tự động, nổi tiếng về độ bền và sức sát thương lớn. Hộp tiếp đạn 10 viên và cơ chế bán tự động cho phép bắn nhanh liên tiếp — hữu ích trong tác chiến, phá hủy phương tiện, vô hiệu hóa rađa và chống công sự. Phiên bản hiện đại có rãnh và mô-đun quang học.

6. Armalite AR-50

Cỡ đạn: .50 BMG (có bản .416 Barrett)

Tầm hiệu quả: ~1.800 m

Là một khẩu súng trường bắn phát một, khóa nòng, Armalite AR-50 cũng có thể hoạt động với độ chính xác tương đương trong điều kiện khắc nghiệt. Nó có nòng dài 30 inch (76 cm), khóa nòng lớn và khóa nòng liền khối hình chữ V giúp giảm độ giật và giữ cho súng luôn thẳng hàng để có thể bắn liên tục ở tầm xa.

7. Accuracy International AWM

Cỡ đạn: .338 Lapua Magnum (.300 Winchester Magnum có sẵn)

Tầm hiệu quả: Lên đến 1.500 m

AWM được xem là nền tảng hàng đầu cho xạ thủ quân sự, đặc biệt ở môi trường lạnh và khắc nghiệt. Thiết kế mô-đun, báng composite chống đóng băng, hành động chắc chắn cho cỡ magnum. Phiên bản L115A3 từng ghi những cú ngắm tầm xa nổi tiếng; thường kèm kính Schmidt & Bender và ống giảm thanh để hoạt động ngầm hiệu quả hơn.

8. Accuracy International AXMC

Cỡ đạn: .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum, .308 Winchester

Tầm hiệu quả: Lên đến 1.500 m

Súng trường Accuracy International AXMC được thiết kế theo mô-đun: có thể hoán đổi nòng, bolt và hộp tiếp đạn để thay đổi cỡ nòng nhanh chóng; tính năng này cho phép quân nhân và cảnh sát linh hoạt trong các nhiệm vụ khác nhau.

AXMS cũng có báng súng có thể điều chỉnh hoàn toàn, thanh ray báng súng và khả năng tháo lắp không cần dụng cụ, giúp các đội có thể cấu hình nhanh chóng mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Súng trường này đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng vận hành mượt mà, độ tin cậy cao trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thành tích chiến đấu đã được chứng minh trong lực lượng đặc nhiệm và lực lượng thực thi pháp luật.

9. Sako TRG M10

Cỡ đạn: .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum, .308 Winchester

Tầm hiệu quả: ~1.500 m trở lên

TRG M10 được nhiều quân đội và cảnh sát ưa chuộng vì độ chính xác và tính linh hoạt. Thiết kế báng gập cao, thân bằng hợp kim nhôm, chỉ dẫn cảm giác trên nòng/bolt để nhận dạng cỡ nhanh. TRG M10 còn nổi bật với hệ thống nòng thay đổi nhanh chóng và khả năng đơn giản hóa việc thay đổi cỡ nòng trên chiến trường. Các thử nghiệm và đánh giá cho thấy khẩu súng bắn tỉa này chính xác và dễ sử dụng.

10. Serbu BFG-50A

Cỡ đạn: .50 BMG

Tầm hiệu quả: ~1.000 yards (914 m)

Serbu BFG-50A là súng trường bán tự động nạp đạn bằng khí nén, nòng cố định và có độ chính xác cao. Nó cũng được trang bị "Shark Brake" giúp giảm giật. Với trọng lượng khoảng 23-25 ​​pound (khoảng 11 kg), đây là khẩu súng trường bán tự động .50 BMG nhẹ nhất được sản xuất, và có thể sử dụng đáng tin cậy trong thi đấu hoặc sử dụng ngoài trời.

BFG-50A cũng nổi tiếng với khả năng bảo trì dễ dàng, độ chính xác dưới MOA (khoảng 110 mm/giây) trong điều kiện thực tế và giá thành hợp lý. Các cơ quan cảnh sát và đơn vị quân đội đã báo cáo kết quả xuất sắc trong các đội bắn tỉa của họ khi sử dụng khẩu súng này.

Theo IE