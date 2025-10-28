Venezuela bắt giữ lính đánh thuê "có liên hệ với CIA", tố Mỹ âm mưu chiến dịch ngầm

Venezuela cho biết họ đã bắt giữ một nhóm lính đánh thuê “có liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)”, trong bối cảnh Caracas cáo buộc quốc gia láng giềng Trinidad và Tobago thực hiện “hành động khiêu khích quân sự” khi tiến hành các cuộc diễn tập chung với Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng hỏa lực nhắm vào các tàu buôn ma túy gần Venezuela và Colombia, trong khuôn khổ chiến dịch mà Washington mô tả là “đàn áp hoạt động buôn lậu ma túy” vào Mỹ. Chiến dịch này đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Colombia trở nên căng thẳng, đồng thời làm gia tăng xung đột với Venezuela.

Mỹ đã điều lượng lớn khí tài quân sự đến vùng biển Caribe phía Nam, trong đó có tàu sân bay lớn và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, cùng máy bay chiến đấu, tàu ngầm và nhiều chiến hạm khác.

Nhà Trắng từ lâu không che giấu sự thù địch với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, và mới đây đã tăng gấp đôi mức thưởng lên 50 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông vì các cáo buộc buôn ma túy và tham nhũng. Caracas tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả và phát đi lời kêu gọi hòa bình bằng tiếng Anh của chính Tổng thống Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez trong tuyên bố hôm đầu tuần cho biết nhóm “lính đánh thuê” nói trên có liên hệ với CIA và dự định thực hiện một “chiến dịch cờ giả” (false flag) – tức một hành động được ngụy tạo để đổ lỗi cho bên khác. Bà Rodríguez nói âm mưu này nhằm “tạo cớ cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với đất nước chúng tôi”.

Tổng thống Trump trong tháng này đã xác nhận ông phê chuẩn các hoạt động bí mật của CIA trên lãnh thổ Venezuela, điều khiến giới quan sát lo ngại Mỹ đang chuẩn bị can thiệp sâu hơn. Cơ quan này vốn có lịch sử dài can dự vào các nước Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ từ chối bình luận và chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng.

Theo số liệu do chính quyền Trump công bố, ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng 6 người đã bị giết trong một đợt không kích thứ hai ở Thái Bình Dương, chỉ vài ngày sau khi một cuộc tấn công ban đầu tại khu vực này khiến 2 người thiệt mạng.

Chính quyền Trump đã công khai thừa nhận 10 cuộc không kích nhằm vào các tàu được cho là chở ma túy, song nhiều bên – bao gồm Venezuela, Liên Hợp Quốc, các chuyên gia quốc tế, cũng như cả đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ – bày tỏ lo ngại rằng những cuộc tấn công này có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Slovenia Nataša Pirc Musar, người từng là luật sư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, nói với Newsweek rằng việc Washington tiếp tục chiến dịch không kích vào các “tàu buôn ma túy” có thể khiến Mỹ đánh mất uy tín quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng một cuộc xâm lược trên bộ vào Venezuela là khó xảy ra, nhưng không loại trừ khả năng Washington đang âm thầm thúc đẩy kế hoạch lật đổ Tổng thống Maduro. Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh đã tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử hồi tháng 7/2024.

Hôm Chủ nhật tuần trước, tàu khu trục USS Gravely của Mỹ cập cảng Port of Spain, thủ đô Trinidad và Tobago, khi Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị diễn tập cùng Lực lượng Phòng vệ Trinidad và Tobago (TTDF). Các cuộc diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 30/10.

Chính phủ Trinidad và Tobago khẳng định họ đã minh bạch về mục đích của cuộc tập trận, đồng thời “coi trọng mối quan hệ với nhân dân Venezuela, dựa trên lịch sử và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước”.

Theo Newsweek