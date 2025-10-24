Mỹ ra tín hiệu đanh thép: Hai "siêu oanh tạc cơ" bay sát Venezuela giữa lúc căng thẳng leo thang

Hai oanh tạc cơ B-1 của Mỹ bay gần Venezuela, chỉ vài ngày sau “cuộc trình diễn tấn công” bằng B-52 và F-35. Động thái này nằm trong chiến dịch quân sự mở rộng của Washington, làm dấy lên căng thẳng với quốc gia Nam Mỹ.

Không quân Mỹ hôm 23/10 đã điều các máy bay ném bom chiến lược B-1 bay sát Venezuela, trong động thái được xem là nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro – chỉ vài ngày sau khi những máy bay chiến đấu khác của Mỹ tiến hành một cuộc phô diễn sức mạnh gần quốc gia Nam Mỹ này.

Theo một quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay, hai chiếc B-1 Lancer đã cất cánh từ căn cứ không quân Dyess ở bang Texas hôm thứ Năm và bay gần Venezuela, song vẫn duy trì trong không phận quốc tế.

Oanh tạc cơ B-1 có khả năng bay với tốc độ siêu thanh và mang theo tới 34 tấn bom – nhiều hơn bất kỳ loại máy bay ném bom nào khác của Mỹ. Chúng cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hàng hải. Theo một quan chức quốc phòng, các máy bay này chưa được triển khai tới căn cứ trong khu vực vì tầm hoạt động của chúng đủ để bao phủ toàn bộ vùng Caribe từ lãnh thổ Mỹ.

Tuần trước, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện một cuộc phô diễn sức mạnh tương tự với oanh tạc cơ B-52 và tiêm kích F-35B gần một hòn đảo ngoài khơi Venezuela – nơi quân đội nước này từng tổ chức tập trận vào tháng 9. Dữ liệu theo dõi cho thấy các máy bay ném bom bay vòng quanh khu vực trước khi quay trở lại Mỹ. Lầu Năm Góc mô tả các chuyến bay này là một “cuộc trình diễn tấn công”.

Các chuyến bay ném bom là một phần trong chiến dịch tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ tại khu vực, bao gồm 8 tàu chiến, 1 tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải P-8, UAV MQ-9 Reaper và một phi đội tiêm kích F-35 được triển khai trong vùng.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ hiếm khi cho oanh tạc cơ bay gần Nam Mỹ – thường chỉ thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện có kế hoạch mỗi năm. Tuy nhiên, theo hai quan chức quốc phòng, nhiều sứ mệnh tương tự có thể sẽ được tiến hành sớm.

Theo David Deptula, cựu trung tướng không quân và hiện là Giám đốc Học viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell, các chuyến bay hôm thứ Năm thể hiện “mức độ nghiêm túc và rõ ràng về ý định”. Ông nói: “Bạn đang mang đến một tập hợp năng lực khổng lồ – từ sức bền, tải trọng, tầm bay cho đến độ chính xác”.

Mở rộng chiến dịch quân sự này, Washington cho biết mục tiêu nhằm chống lại các tổ chức buôn lậu ma túy bị cáo buộc bắt nguồn từ Venezuela và Colombia. Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tấn công vào các xuồng cao tốc và tàu ngầm nhỏ tại vùng Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết hôm thứ Tư rằng Mỹ đã tấn công 2 tàu khác ở Thái Bình Dương trong tuần này.

Tổng thống Donald Trump cũng gợi ý rằng các cuộc tấn công trên bộ có thể là bước tiếp theo. “Giờ đây có ít tàu di chuyển trên biển, nên chúng sẽ tìm đường qua đất liền, và chúng tôi cũng sẽ tấn công trên đất liền”, ông Trump nói tại Nhà Trắng trong hôm thứ Tư vừa qua.

Theo các quan chức không quân đương nhiệm và đã nghỉ hưu, oanh tạc cơ có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở sản xuất hoặc phân phối ma túy.

Tuy nhiên, chính quyền Trump đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ lưỡng đảng về cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công trong những tuần gần đây. Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ các biện pháp nhằm hạn chế quyền của Tổng thống trong việc tiếp tục các chiến dịch này.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có cần sự cho phép của Quốc hội để tiến hành các cuộc tấn công trên đất liền hay không, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune (bang South Dakota) trả lời hôm thứ Năm: “Tôi không chắc mình có câu trả lời cho câu hỏi đó”.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cáo buộc ông Trump tìm cách thay đổi chế độ, đồng thời bố trí binh sĩ dọc bờ biển để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng.

Ông Trump cũng cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro hỗ trợ các đường dây buôn ma túy, trong khi ông Petro lại tố ngược rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang phạm “tội ác” khi ra lệnh tấn công các tàu thuyền.

Theo WSJ