Chứng khoán bùng nổ tăng gần 50 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng trần

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong sắc xanh rực rỡ, khi dòng tiền ào ạt quay trở lại nhóm cổ phiếu tài chính - bất động sản.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (6/10), VN-Index tăng mạnh 49,68 điểm (+3,02%), lên 1.695,50 điểm, ghi nhận mức cao nhất gần đây. Thanh khoản đạt hơn 35.000 tỷ đồng, phản ánh tâm lý hưng phấn lan tỏa trên toàn thị trường.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,36% lên 274,69 điểm, trong khi UPCoM-Index giữ sắc xanh nhẹ ở 109,16 điểm. Dòng tiền nội tiếp tục chiếm ưu thế, bất chấp việc khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng.

Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần hoặc tiệm cận trần. Ảnh: Vietstock

Tâm điểm của phiên hôm nay thuộc về nhóm tài chính, đặc biệt là chứng khoán và ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần hoặc tiệm cận trần, thể hiện rõ dòng tiền quay lại mạnh mẽ sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

SHS dẫn đầu với mức tăng +9,88%, tiếp theo là MBS (+8,87%), VND (+6,82%), VCI (+6,97%), VIX (+6,9%), SSI (+6,91%) và HCM (+6,91%). Thanh khoản toàn nhóm tăng vọt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao dịch toàn sàn và góp phần kéo VN-Index vượt ngưỡng kháng cự quan trọng.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực đồng loạt. Các cổ phiếu đầu ngành như VPB (+6,95%), HDB (+4,3%), ACB (+4,48%), SHB (+4,19%), STB (+4,91%), VCB (+3,73%), MBB (+3,01%) đều tăng mạnh, củng cố vai trò dẫn dắt thị trường. Duy nhất LPB (-1,33%) đi ngược xu hướng, chịu áp lực chốt lời ngắn hạn.

Nhóm bất động sản vốn là tâm điểm chú ý trong những tuần gần đây tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Các cổ phiếu như CEO (+8,09%), DIG (+6,98%), PDR (+6,94%), VRE (+6,87%), DXG (+5,99%) đồng loạt tăng trần hoặc sát trần.

Dòng tiền lan tỏa sang cả nhóm vốn hóa lớn, giúp VHM (+2,7%), NVL (+4,64%) và VIC (+1,81%) duy trì đà tăng. Chỉ riêng VPI (-0,53%) giảm nhẹ do áp lực bán chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Cùng với đó, nhóm nguyên vật liệu và xây dựng cũng có phiên giao dịch sôi động, với tâm điểm là HPG (+5,61%), kéo theo đà phục hồi của nhóm thép. Các mã công nghiệp và hạ tầng như CII (+6,12%), GEX (+5,14%), VSC (+4,32%), VJC (+3,87%) cũng tăng vững vàng, phản ánh kỳ vọng tích cực vào hoạt động đầu tư công và triển vọng phục hồi sản xuất.

Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng, chủ yếu tại nhóm ngân hàng và thép, tác động tiêu cực không đáng kể nhờ sức mua nội áp đảo. Lực cầu nội địa, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, đang trở thành động lực chính giúp thị trường duy trì đà hưng phấn.

Theo giới phân tích, phiên tăng mạnh ngày 6/10 đánh dấu một nhịp bứt phá quan trọng của VN-Index sau thời gian dài tích lũy quanh vùng 1.640-1.660 điểm. Sự lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, cùng thanh khoản bùng nổ, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì cường độ hiện tại, VN-Index có thể sớm thử thách mốc tâm lý 1.700 điểm, mở ra kỳ vọng cho một sóng tăng cuối năm mạnh mẽ hơn.

Tại họp báo thường kỳ quý III, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, cơ quan điều hành đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững và minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung cùng hệ thống Nghị định, Thông tư hướng dẫn, trong khi Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong điều hành.

“Tôi đánh giá quá trình này đang được triển khai rất tốt và hiệu quả. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, nhưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các tổ chức quốc tế để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch”, ông Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thứ trưởng cho rằng, việc nâng hạng thị trường không chỉ là bước khởi đầu quan trọng, mà còn là cam kết lâu dài để duy trì vị thế và tiếp tục tiến tới các chuẩn mực cao hơn trong tương lai.

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực của chúng ta trong việc xây dựng một thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch hơn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong huy động vốn, từ đó thúc đẩy phát triển thị trường vốn và toàn bộ nền kinh tế”, ông Chi nhấn mạnh.

Chứng khoán Vietcap cũng tin tưởng FTSE Russell sẽ đưa ra kết quả thuận lợi cho Việt Nam vào ngày 8/10. Nếu kịch bản nâng hạng thành công, khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh mục của các quỹ chỉ số, qua đó có thể hút vào ít nhất 1 tỷ USD dòng vốn thụ động.