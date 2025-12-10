Đầu tư thoát nước hàng nghìn tỷ đồng, vì sao Đà Nẵng vẫn ngập?

Từ năm 2023 đến nay, Đà Nẵng đã đầu tư, triển khai 36 dự án thoát nước, chống ngập, trị giá hơn 9.700 tỷ đồng nhưng hiệu quả vẫn chưa như người dân mong đợi.

Năng lực một số nhà thầu còn hạn chế

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp chống ngập lụt khu vực đô thị trung tâm TP Đà Nẵng cũ và trung tâm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo đó, từ năm 2023 đến nay, trung tâm TP Đà Nẵng cũ và trung tâm TP Tam Kỳ cũ được nghiên cứu đề xuất, triển khai thi công 36 dự án thoát nước, chống ngập (trung tâm TP Đà Nẵng cũ có 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.846 tỷ đồng, trung tâm TP Tam Kỳ cũ có 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.983 tỷ đồng).

Cùng với việc đôn đốc hoàn thành các dự án thoát nước dở dang, việc triển khai hoàn thành các dự án mới cũng phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước giảm thiểu ngập úng trên địa bàn TP. Một số điểm ngập xảy ra thường xuyên các năm trước đến nay đã cơ bản được khắc phục.

Tuy được đầu tư lớn, nhưng hiệu quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng, tình trạng ngập lụt đô thị vẫn diễn ra.

Các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngập nặng dù đã được đầu tư loạt dự án chống ngập.

Về nguyên nhân, Đoàn giám sát HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, mặc dù có quá trình hình thành và phát triển lâu dài nhưng hệ thống thoát nước của khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) và trung tâm thành phố Tam Kỳ (cũ) chỉ mới được đầu tư mạnh mẽ từ năm 1995 cho đến nay, do đó hệ thống thoát nước vẫn còn nhiều bất cập, xuống cấp.

Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư cho các dự án chống ngập là khá lớn, nhưng khả năng cân đối nguồn vốn còn hạn chế dẫn đến việc đầu tư hạ tầng cấp, thoát nước trên địa bàn trung tâm thành phố Tam Kỳ (cũ), còn hạn chế. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh tại các khu vực đô thị.

Về nguyên nhân chủ quan, HĐND TP cho rằng năng lực của một số nhà thầu, kỹ sư trong công tác thiết kế, thi công và trách nhiệm quản lý dự án ở một số trường hợp còn hạn chế; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, ban quản lý dự án có lúc thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt, chưa thật sự hiệu quả; quy trình, thủ tục trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công còn rườm rà, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện...

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Đoàn giám sát, trách nhiệm của các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước đô thị và một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn các dự án có liên quan.

Trung tâm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ ngập nặng do mưa lớn.

Trước thực tế này, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP cần thay đổi tư duy, cách làm, nghiên cứu xây dựng chiến lược ứng phó, chống ngập một cách tổng thể; đảm bảo tính bền vững, thích ứng với thời đại; khẩn trương hoàn thành phê duyệt đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong năm 2025 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển hệ thống thoát nước TP;...

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, triển khai lắp đặt các thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ để thu thập dữ liệu, theo dõi, giám sát tình trạng ngập úng, ngập lụt, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; hoàn thiện Quy định quản lý hoạt động thoát nước và rà soát, công tác phân cấp quản lý đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và nghiên cứu xử phạt để răn đe đối với các hành vi xâm phạm công trình thoát nước, ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát nước.