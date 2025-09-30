Đà Nẵng hợp tác với Đức xây dựng Trung tâm tài chính

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Trung tâm tài chính Việt Nam tại Đức, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết biên bản nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Frankfurt Main Finance (Đức).

Sáng 30/9 theo giờ địa phương, tại Frankfurt (Đức), Bộ Tài chính phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Hội nghị do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình chủ trì, với sự tham dự của các tổ chức tài chính quốc tế.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tham dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về các thông điệp chính sách của Việt Nam trên lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều Trung tâm tài chính quốc tế. Với những thành tựu phát triển kinh tế trong thời gian qua, cùng vị trí địa chính trị mang tính chiến lược, Việt Nam đang định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Việt Nam định hướng mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, cam kết bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh Trung tâm tài chính, mô hình rất mới đối với Việt Nam.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam được tổ chức tại Đức.

Ghi nhận những nỗ lực của Đà Nẵng và TP.HCM trong công việc chuẩn bị xây dựng Trung tâm tài chính sau khi Thủ tướng có quyết định thành lập Trung tâm tài chính tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao các cam kết của 2 địa phương với các nhà đầu tư, đồng thời đề xuất chương trình hợp tác giữa trung tâm tài chính Frankfurt với 2 địa phương trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, tham gia vận hành, kêu gọi các nhà đầu tư Đức hợp tác với Việt Nam vào các lĩnh vực có thế mạnh mà phía Đức đang hướng tới như tài chính số, tài chính xanh…

Tại hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính, với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup…. Đồng thời, cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng và các bộ ngành Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn và Công ty Frankfurt Main Finance (Đức) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính Đà Nẵng.