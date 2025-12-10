Ban Nội chính Trung ương đề xuất đưa dự án lãng phí lớn vào diện theo dõi, xử lý

Ban Nội chính Trung ương đã đề xuất đưa một số dự án lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Chiều 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm 2025, toàn ngành nội chính Đảng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó ngành nội chính Đảng cũng thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực sự là "trung tâm", "đầu mối" trong phối hợp, tham mưu.

Tổng kết 5 năm thực hiện cho thấy toàn ngành nội chính Đảng đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý trên 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư nói năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV.

Cùng với đó ngành phải tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Toàn ngành cần đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài; thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước; tập trung phòng ngừa, răn đe, xử lý, khắc phục hiệu quả tệ nạn “tham nhũng vặt”, những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Song hành với đó, cần tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội; rà soát, xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án có khó khăn, vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để xử lý theo đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị, nhưng không hợp pháp hóa sai phạm; đề xuất đưa một số công trình, dự án lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn ngành chủ động phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước hết là tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại với dân, lắng nghe và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng bí thư Tô Lâm. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: - Vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến sai phạm tại dự án tòa nhà trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VCEM). - Dự án thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. - Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại), thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

