Vaccine Enteromix của Nga đạt hiệu quả 100%, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư

Vaccine mRNA Enteromix của Nga cho thấy hiệu quả và độ an toàn 100% trong thử nghiệm lâm sàng. Loại vaccine cá nhân hóa này có thể tiêu diệt tế bào ung thư, thu nhỏ khối u và trở thành bước ngoặt trong điều trị ung thư nếu được phê duyệt.

Trong một bước tiến có thể được coi là kỳ tích, giúp cải thiện và cứu sống hàng nghìn sinh mạng trên toàn thế giới, vaccine Enteromix dựa trên công nghệ mRNA của Nga đã cho thấy hiệu quả và độ an toàn đạt 100% trong các thử nghiệm lâm sàng.

Theo hãng tin RT India, phương pháp điều trị này có khả năng tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời thu nhỏ đáng kể các khối u lớn, hiện chỉ còn chờ Bộ Y tế Nga phê duyệt cuối cùng trước khi được đưa ra sử dụng rộng rãi.

Enteromix được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, tương tự như công nghệ vaccine COVID-19. Cơ chế hoạt động của nó là “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và loại bỏ tế bào ung thư, đồng thời được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Điểm đáng chú ý là khác với hóa trị hoặc xạ trị, Enteromix không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng và bệnh nhân có thể dung nạp tốt.

Trước đó, Nga đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ung thư Enteromix với 48 tình nguyện viên tham gia. Loại thuốc này được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị của Bộ Y tế Nga, phối hợp cùng Viện Sinh học Phân tử Engelhardt (EIMB) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).

Việc khởi động thử nghiệm được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2025), diễn ra từ ngày 18–21/6 ở miền Bắc nước Nga. Sự kiện do Cơ quan Roscongress trực thuộc Văn phòng Tổng thống Nga tổ chức, nhằm giới thiệu những tiến bộ vượt bậc của Nga trong nghiên cứu y học và công nghệ sinh học.

Theo báo cáo của MedPath, Enteromix sử dụng 4 loại virus vô hại để tấn công và tiêu diệt khối u ung thư, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, loại vaccine này đã chứng minh khả năng làm chậm sự phát triển, thậm chí trong một số trường hợp có thể tiêu diệt hoàn toàn ung thư.

Với các thử nghiệm đã hoàn tất, bước cuối cùng chỉ còn là phê duyệt của cơ quan quản lý. Nếu được thông qua, Enteromix có thể trở thành vaccine mRNA cá nhân hóa đầu tiên trên thế giới dành cho điều trị ung thư.