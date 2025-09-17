Utah muốn bản án tử cho nghi phạm ám sát Charlie Kirk – vụ án chính trị gây chia rẽ nước Mỹ

Công tố Utah tuyên bố sẽ theo đuổi bản án tử hình đối với Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Bằng chứng gồm tin nhắn thú nhận, kế hoạch ám sát kéo dài hơn một tuần và DNA trên khẩu súng gây án.

Các công tố viên bang Utah hôm thứ Ba cho biết họ sẽ tìm án tử hình đối với nghi phạm trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng thời tiết lộ một số bằng chứng chống lại y, bao gồm cả những tin nhắn bị cáo buộc cho thấy nghi phạm đã thú nhận tội ác.

“Tôi đã quá chán ghét sự thù hận của hắn”, Tyler Robinson, 22 tuổi, nói với bạn cùng phòng cũng là người yêu khi được hỏi vì sao lại gây ra vụ sát hại, theo bản ghi tin nhắn trong hồ sơ tòa án được công tố viên nộp hôm 16/9.

Robinson bị cáo buộc đã bắn một phát súng duy nhất từ vị trí bắn tỉa trên nóc nhà, viên đạn xuyên qua cổ của Kirk vào thứ Tư tuần trước tại khuôn viên Đại học Utah Valley ở thành phố Orem, cách Salt Lake City khoảng 65 km.

Công tố viên hạt Utah, Jeffrey Gray, cho biết văn phòng của ông đã nộp 7 tội danh chống lại Robinson, bao gồm tội giết người mức độ nghiêm trọng, cản trở điều tra vì phi tang chứng cứ, và can thiệp nhân chứng vì yêu cầu bạn cùng phòng xóa tin nhắn buộc tội y.

Ông Gray nhấn mạnh quyết định theo đuổi bản án tử hình được ông đưa ra “hoàn toàn độc lập, chỉ dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và bản chất của tội ác”. Một số chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó cũng đã kêu gọi áp dụng án tử.

Robinson xuất hiện lần đầu trước tòa qua video trực tiếp từ nhà giam vào chiều thứ Ba, trong tình trạng chưa cạo râu và mặc áo bảo vệ. Y giữ vẻ mặt vô cảm nhưng chăm chú lắng nghe khi thẩm phán đọc các cáo buộc và thông báo rằng y có thể đối mặt với án tử hình.

Bị cáo chỉ lên tiếng một lần khi được yêu cầu nêu tên. Thẩm phán Tony Graf cho biết sẽ chỉ định một luật sư bào chữa cho Robinson trước phiên xử tiếp theo vào ngày 29/9.

Vụ sát hại, được ghi lại trong những đoạn video rùng rợn lan truyền trên mạng, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích bạo lực chính trị từ nhiều phe phái, đồng thời khơi mào những tranh cãi đổ lỗi mang tính đảng phái và lo ngại rằng cái chết của Kirk có thể kéo theo thêm nhiều vụ bạo lực.

Trong hồ sơ, công tố viên bắt đầu trình bày vụ án chống lại Robinson, người đã lẩn trốn hơn 30 giờ trước khi ra đầu thú.

Một tài liệu buộc tội trong vụ án Tiểu bang Utah kiện Tyler Robinson, nghi phạm bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ảnh: Reuters.

Ngay trong ngày xảy ra vụ bắn, Robinson đã nhắn tin cho bạn cùng phòng, dặn hãy tìm một tờ giấy dưới bàn phím. Người bạn – cũng được mô tả là người yêu của Robinson, đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ – đã tìm thấy mảnh giấy ghi: “Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”.

“Không phải cậu là người làm chuyện đó chứ????”, người bạn nhắn lại. Robinson trả lời: “Là tôi, xin lỗi”.

Khi được hỏi vì sao bắn Kirk, Robinson viết: “Tôi đã quá chán ghét sự thù hận của hắn. Có những loại hận thù không thể thương lượng”. Công tố viên nói thêm rằng Robinson đã lên kế hoạch cho vụ ám sát trong hơn một tuần.

Trong những tin nhắn khác, Robinson bày tỏ tiếc nuối vì đã bỏ lại khẩu súng trường ngay sau vụ nổ súng, vốn là khẩu súng của ông nội y: “Tôi lo ông ta sẽ làm gì đó nếu tôi không mang khẩu súng của ông nội về. Có lẽ tôi phải bỏ nó lại và hy vọng họ không tìm thấy dấu vân tay”.

Công tố viên khẳng định DNA tìm thấy trên cò súng trùng khớp với Robinson.

Robinson ra đầu thú một ngày sau khi gây án, sau khi cha mẹ y nhận ra hình ảnh kẻ xả súng và đối chất với con trai. Robinson ám chỉ muốn tự tử, nhưng cha mẹ đã thuyết phục y đến gặp một người bạn gia đình là cựu phó cảnh sát trưởng, trước khi Robinson đồng ý ra đầu thú.

Trước khi tự thú, Robinson nhắn cho bạn cùng phòng: “Tôi lo cho bạn nhiều hơn”, đồng thời hối thúc người này xóa tin nhắn và từ chối hợp tác với cảnh sát cũng như truyền thông. Tuy nhiên, bạn cùng phòng (không được nêu tên trong hồ sơ) hiện đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Mẹ Robinson khai với cảnh sát rằng trong năm qua, con trai bà trở nên “nghiêng về cánh tả” và ủng hộ mạnh mẽ hơn các quyền của cộng đồng LGBTQ+. Mối quan hệ với bạn cùng phòng cũng dẫn đến những “tranh cãi” trong gia đình, đặc biệt với cha y – người có quan điểm chính trị rất khác.

Công tố viên bổ sung các tình tiết tăng nặng cho tội danh giết người và sử dụng vũ khí, cho rằng Robinson đã nhắm mục tiêu vào Kirk vì quan điểm chính trị, đồng thời biết rằng có trẻ em chứng kiến vụ nổ súng. Theo luật bang Utah, chỉ tội giết người nghiêm trọng mới có thể bị kết án tử hình.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là đồng sáng lập phong trào sinh viên bảo thủ Turning Point USA và là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Ông bị sát hại khi đang phát biểu trước 3.000 người.

Kirk từ lâu bị các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích vì những phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc, chống người nhập cư, bài trừ người chuyển giới và coi thường phụ nữ. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại xem ông là một người bảo vệ kiên định các giá trị bảo thủ, góp phần thúc đẩy giới trẻ tham gia chính trị, đặc biệt trong phong trào MAGA (Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Vụ ám sát đã làm chấn động nước Mỹ trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng những năm gần đây. Các mục tiêu bị tấn công trải dài cả hai phe, từ hai vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump năm ngoái, đến vụ sát hại một nghị sĩ Dân chủ tại Minnesota mùa hè này.

Theo một khảo sát Reuters/Ipsos sau vụ Kirk, khoảng 2/3 người Mỹ tin rằng những phát ngôn chính trị gay gắt đang cổ vũ bạo lực.

Theo Reuters